Ci sarà un remake di Lupin su Netflix? I creatori e il cast della serie tv hanno tutti respinto l’idea di una possibile versione in lingua inglese.

Parlando con Digital Spy e altri media, Ludivine Sagnier, che interpreta Claire, ha chiarito subito le cose: “A cosa servirebbe?” ha chiesto, e Omar Sy, protagonista nel ruolo di Assane Diop, ha spiegato che lo show è stato realizzato in lingua francese ed è semplicemente fatto così. Una risposta semplice, no?

“La serie è uscita in francese, ed è doppiata in quante…? 15 lingue? Ed è sottotitolato in 30 lingue, quindi è così e basta”, ha aggiunto l’attore. “Penso che sia questo il bello ed è ciò di cui siamo orgogliosi perché abbiamo il nostro show francese in lingua francese e non vogliamo cambiarlo”.

George Kay, co-creatore e scrittore, ha continuato a sostenere che cambiare la serie originale sarebbe stata “come una scusa. […] È così importante fare uno spettacolo da un certo posto geografico, quindi non c’è bisogno di farne un remake”, ha concluso.

Qualsiasi potenziale barriera linguistica è stata comunque superata dall’uscita di Lupin su Netflix, con la serie che ha raccolto recensioni entusiastiche e impressionanti cifre di visualizzazione. La prima parte, infatti, uscita lo scorso gennaio sulla piattaforma, ha totalizzato la cifra record di 70 milioni di visualizzazioni a 28 giorni dal suo debutto. In questo modo è diventata la serie più vista di sempre su Netflix, battendo Bridgerton, che finora deteneva il primato.

Niente remake di Lupin né ora né in futuro: come dice Omar Sy e il resto del cast, Lupin appartiene alla cultura francese e non si tocca.

La seconda parte della serie tv è sbarcata su Netflix l’11 giugno, ma pare non sarà l’ultima volta che vedremo Assane Diop all’opera come un moderno Arsenio Lupin. Il co-creatore George Kay ha dichiarato di essere già al lavoro su una potenziale seconda stagione. E visti i numeri record, il rinnovo non tarderà ad arrivare.