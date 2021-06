Il nuovo singolo di Fred De Palma e Anitta è in arrivo. Lo annuncia Fred De Palma sui social con una foto che lo ritrae in compagnia di Anitta, pronto a sfornare un’altra hit estiva. Ti Raggiungerò, in effetti, lo aveva chiarito già, non è da considerare come un singolo estivo e non è stato rilasciato in estate.

Il brano è stato infatti pubblicato nel periodo primaverile anche se si ascolta ancora molto in radio e in TV, grazie all’inserimento nello spot promozionale di un noto brand di telefonia. Ti Raggiungerò però non è l’unico pezzo che Fred De Palma ha intenzione di rilasciare per il periodo più caldo dell’anno.

Forte del successo del brano, l’artista è pronto a pubblicarne un altro, che si preannuncia come un’altra hit dell’estate.

Il nuovo singolo di Fred De Palma e Anitta dovrebbe arrivare già entro la fine del mese di giugno. All’ascolto del nuovo pezzo manca davvero poco e in rete c’è già uno spoiler: la foto in due ci segnala che il nuovo singolo sarà in featuring. Per Fred De Palma non sarà la prima collaborazione con Anitta. I due hanno già collaborato in passato, lo scorso anno per l’esattezza, per la pubblicazione del singolo Paloma, che risale all’estate 2020.

Se è vero che squadra che vince non si cambia, i due tornano a lavorare insieme per un’altra canzone e c’è molta attesa per il primo ascolto. Potrebbe infatti rapidamente imporsi in radio e negli store.

“Stiamo arrivando, estamos voltando”, scrive Fred De Palma sui social oggi e condivide una foto in compagnia di Anitta. I due sono su una spiaggia paradisiaca, perfetta location per il video del nuovo singolo la cui data ufficiale di pubblicazione non è ancora stata diffusa.