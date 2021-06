Sono passati appena 6 anni dall’incidente di Dave Grohl a Goteborg, eppure è un episodio già entrato nella storia del rock. In quel venerdì sera, allo stadio Ulevi del capoluogo svedese, i Foo Fighters stanno suonando la seconda canzone in scaletta. Si sa, quando il pubblico sente le prime note di Monkey Wrench non lo tieni più. Probabilmente anche il frontman, ex batterista dei Nirvana, si lascia trasportare dall’adrenalina facendo il matto sul palco.

Il ritornello è appena terminato. Sui maxi schermi si alternano le immagini di Dave e Taylor Hawkins impegnati nell’esecuzione. Il frontman abbandona il microfono durante il post-ritornello, poi scivola. Cade dal palco, tenta di rialzarsi ma non riesce. I responsabili della sicurezza lo circondano, lui consegna la chitarra a uno di loro. Si è rotto un perone. I suoi compagni di band smettono di suonare. Taylor Hawkins lo raggiunge sotto il palco.

Mentre riceve i primi soccorsi, però, Dave Grohl si fa consegnare un microfono per parlare con i fan:

“Penso di essermi appena rotto una gamba ma avete la mia parola che noi Foo Fighters torneremo per finire il concerto, adesso però… devo andare in ospedale”.

Mentre Dave è nel backstage per ricevere assistenza i suoi compagni di band improvvisano qualche cover con Taylor Hawkins alla voce, ma c’è tanta attesa. Il frontman manterrà la promessa? La risposta arriva dopo un pugno di canzoni: Dave Grohl ritorna sul palco con una sedia a rotelle. I fan sono in delirio: Dave ha mantenuto la promessa e i Foo Fighters possono portare a termine le loro 2 ore e mezza di musica.

I Foo Fighters si fermano per un paio di date, ma poi Dave si ripresenta in scena seduto su un trono di chitarre. Così l’incidente di Dave Grohl a Goteborg diventa uno dei momenti epici della storia del rock, un esempio di dedizione e rispetto per il pubblico.