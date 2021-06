FBI 4 ci sarà oppure no? La notizia è affermativa per i fan che da questa sera potranno iniziare il loro conto alla rovescia. La quarta stagione della serie è stata annunciata lo scorso marzo da CBS e Dick Wolf e Craig Tuk sono già a lavoro in attesa di dare forma alle loro idee soprattutto adesso che il franchise sta crescendo e che al seguito sono arrivati gli spin-off Most Wanted (prossimamente su Italia1) e International.

Sebbene non sia stata rivelata una data di uscita per la stagione 4, sappiamo che è stato dato il via libera per e che i primi episodi potrebbero debuttare già tra settembre e ottobre anche se la pandemia ultimamente ha messo in crisi tutti i palinsesti. Di recente, la maggior parte delle reti sta cercando di tornare ai consueti programmi di rilascio e quindi non possiamo che aspettarci che la serie torni in onda in autunno.

Per quanto riguarda la trama di FBI 4 tutto dipenderà da quello che vedremo questa sera e, in particolare, negli ultimi due episodi in onda su Rai2 a partire dalle 21.10 circa ovvero Traumi e Scala reale in cui cinque uomini della New York bene vengono uccisi durante un’esclusiva partita di poker ma presto quella che sembra una rapina si trasforma in altro.

Il DNA di una delle vittime è di Felix Serrano (proprietario del locale trasformatosi in scena del delitto) e questo condurrà a una vecchia conoscenza dell’FBI: Antonio Vargas (David Zayas). Felix è il figlio di Vargas, capo del Cartello Durango. Assisteremo alla lunga attesa resa dei conti tra Isobel e il boss della droga oppure le cose si metteranno male per quest’ultima? Dalla risposta a questa domanda non dipenderà solo il finale di FBI 3 ma anche l’arrivo di FBI 4.

