Dylan Dog omaggia Vasco Rossi in tre episodi della fortunata saga a fumetti di Sergio Bonelli Editore. La notizia è stata data dallo stesso rocker di Zocca sui social dopo un’anticipazione dei giorni scorsi.

Oggi la conferma: l’Indagatore dell’Incubo sarà il protagonista di tre avventure ispirate a tre canzoni di Vasco Rossi, grandi classici del suo repertorio. Si tratta di Sally, Albachiara e Jenny. Sui social, intanto, è comparsa la copertina del primo capitolo, sull’albo n. 418, con una nota stampa firmata da Roberto Recchioni.

Sally sul n. 418

Roberto Recchioni ha spiegato che la storia di Sally è stata concepita proprio insieme a Vasco Rossi con l’ausilio dell’autrice Paola Barbato. Quest’ultima ha convertito in horror il mondo raccontato dal Blasco nella sua canzone più famosa, riuscendo a rimanere sui temi trattati dal rocker di Zocca nonostante i piccoli ritocchi personali.

Recchioni aggiunge che i disegni sono stati affidati a Corrado Roi. Cosa racconterà la storia di Sally non è ancora dato saperlo, e non è ancora possibile conoscere la data di uscita del nuovo numero. L’ultimo episodio di Dylan Dog è L’Ora Del Giudizio, arrivato in edicola il 29 maggio 2021. I fan di Vasco e dello stesso Dylan Dog non contengono l’emozione e non nascondono l’hype per la novità presto in edicola.

Vasco e il rock

Recentemente Vasco Rossi ha difeso a spada tratta i Maneskin da quell’infamante accusa rivolta a Damiano David di aver sniffato cocaina in diretta durante l’Eurovision. Il Blasco non ha nascosto il suo apprezzamento verso la band di Zitti E Buoni e ha dichiarato che il loro brano è un po’ come la sua Siamo Solo Noi, un manifesto di chi si tiene lontano da ogni omologazione.

Il rock del cantautore di Zocca è ormai parte fondamentale della cultura italiana, per questo Dylan Dog omaggia Vasco Rossi attraverso le sue 3 canzoni più famose.