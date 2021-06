Da sabato 12 giugno anche la tv pubblica avrà la sua serie true crime con Detectives – Casi Risolti e Irrisolti su Rai2, in onda in seconda serata dalle 22:40, dopo il telefilm FBI.

Detectives – Casi Risolti e Irrisolti su Rai2 è il programma di Giuseppe Rinaldi, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, che racconta alcuni dei casi più controversi e complessi di cronaca nera, più o meno noti, analizzandoli attraverso documenti d’indagine e testimonianze degli investigatori che li hanno seguiti. Al centro della docu-serie, sia casi risolti che hanno tenuto con il fiato sospeso l’opinione pubblica o cold case rimasti irrisolti dopo anni.

La programmazione di Detectives – Casi Risolti e Irrisolti su Rai2, al via il 12 giugno per sei puntate, punta a trattenere il pubblico che segue attivamente le serie crime della rete cadetta. Ideata come una serie true crime, mescolerà una trama narrativa avvincente con la capacità di analisi dei singoli casi, ripercorreranno le indagini con documenti, testimoni, materiali audio/video/fotografici spesso inediti e tutte le evidenze utili alla ricostruzione dei fatti. Per entrare a fondo nelle storie raccontate, il conduttore intervisterà anche esperti e neuropsichiatri dalla fama internazionale. Il coinvolgimento e la collaborazione attiva della Polizia di Stato nella realizzazione della docuserie ne fa un inedito per il panorama tv crime italiano.

La prima puntata di Detectives – Casi Risolti e Irrisolti su Rai2 è incentrata sul delitto Simmi, un caso irrisolto del 2011. In studio Giuseppe Rinaldi, insieme al dirigente della Polizia di Stato Stefano Signoretti, capo della squadra omicidi della Capitale all’epoca dei fatti, ripercorrono la storia dell’indagine. Vittima di un omicidio a sangue freddo, Flavio Simmi, 33 anni, fu ucciso nel quartiere Prati a Roma, in pieno giorno, con sette colpi di arma da fuoco: una vera e propria esecuzione che però non ha ancora un responsabile.

Tre delle sei puntate di Detectives – Casi Risolti e Irrisolti su Rai2 sono arricchite anche dalla preziosa consulenza dell’ex profiler dell’F.B.I., Jim Clemente, al suo debutto assoluto nella tv italiana in collegamento da Los Angeles. Ispiratore e consulente della storica serie Criminal Minds, basata su veri casi di cronaca nera, con la sua decennale esperienza sul campo traccerà i profili criminali dei possibili assassini dei casi irrisolti, dopo aver esaminato lo studio dei fascicoli d’indagine della Polizia di Stato.