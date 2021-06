Ci sono alcune informazioni aggiuntive che dobbiamo prendere in esame oggi 12 giugno, per quanto riguarda il bonus 2400 euro. Anche in questo caso, come osservato di recente all’interno del nostro magazine, occorre concentrarsi sulla questione inerente l’integrazione al Reddito di Cittadinanza. Già, perché ci sono tanti casi di richiedenti che vorrebbero capire come e quando verranno accorpate le due misure, nell’ambito di un discorso particolarmente delicato per tanti italiani.

Cosa sappiamo su bonus 2400 euro ed integrazione al Reddito di Cittadinanza

Negli ultimi tempi, si è diffusa la falsa convinzione che il bonus 2400 euro potesse essere accorpato al Reddito di Cittadinanza già il prossimo 15 giugno. Data, del resto, che è stata menzionata a più riprese proprio da INPS all’interno dei suoi canali social. Ecco perché questo sabato servono per forza di cose alcuni chiarimenti, in modo che non ci siano delle aspettative destinate ad essere disattese.

A tal proposito, ho raccolto un feedback proprio di INPS su Facebook, con cui dovremmo sgombrare il campo da ogni dubbio sotto questo punto di vista: “Buongiorno, a partire dal 15 giugno saranno inviate le disposizioni per le integrazioni“. Insomma, il 15 giugno, vale a dire martedì prossimo, non ci sarà il pagamento vero e proprio, accorpando il bonus 2400 euro ed il Reddito di Cittadinanza. L’appuntamento in questione sarà importante per capire come evolveranno le cose nelle prossime settimane, fermo restando che la misura sia stata già ampiamente approvata dai relativi decreti.

Inutile dire che vi forniremo maggiori informazioni in merito, appena INPS avrà tutte le disposizioni del caso per coloro che attendono l’integrazione del bonus 2400 euro dedicato ai lavoratori stagionali, rispetto al Reddito di Cittadinanza normalmente percepito da queste persone. La prossima, dovrebbe essere una settimana importante sotto questo punto di vista.