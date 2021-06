Bruce Springsteen duetta con i The Killers in Dustland. L’annuncio arriva dalla band di Brandon Flowers attraverso i canali social con tanto di anteprima e data d’uscita.

Dustland, il singolo in cui Bruce Springsteen duetta con i The Killers, uscirà mercoledì 16 giugno su tutte le piattaforme. The Boss aveva già parlato di una collaborazione con la band di Somebody Told Me ai microfoni di E-Street Radio sulle frequenze di SiriusXM, ma anche i The Killers avevano fatto accenno a una collaborazione del tutto inedita nel corso delle ultime settimane.

Da ciò che si evince dall’anteprima pubblicata sui social, Dustland potrebbe essere una rivisitazione del singolo A Dustland Fairytale contenuto nel disco Day & Age (2008).

Il nuovo disco dei The Killers

L’ultimo album pubblicato da Brandon Flowers e soci è Imploding The Mirage (2020), ma da alcuni mesi i The Killers hanno annunciato di essere al lavoro per lanciare il nuovo disco. Brandon, specialmente, ha riferito che la band si sta occupando del mastering e che la nuova release arriverà entro la fine del 2012. Inizialmente l’album era programmato per l’estate, ma le case discografiche sono sommerse dalle richieste degli artisti che hanno trattenuto il loro materiale a causa del Covid-19.

L’ultimo disco di Bruce Springsteen è Letter To You (2020) e recentemente The Boss ha annunciato che presto riprenderanno le esibizioni Springsteen On Broadway dalle quali era stato tratto l’album omonimo pubblicato nel 2018. Si tratta di spettacolo intimi, con il cantautore che unisce l’esibizione al dialogo con il pubblico.

Nel frattempo Bruce Springsteen duetta con i The Killers in Dustland e insieme decretano un ritorno sulla scena dopo tutti gli impedimenti dovuti al Covid-19 che ha messo in ginocchio il mondo intero per un anno, con particolari ritorsioni sul mondo della musica e dello spettacolo, sia in studio che dal vivo.