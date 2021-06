Arrivano proprio in queste ore nuove anticipazioni per gli utenti che stanno seguendo passo dopo passo Apple, in vista dell’uscita sul mercato dell’aggiornamento iOS 15. In settimana, anche sul nostro magazine, abbiamo provato a fare il punto della situazione, concentrandoci sul calendario che avrebbe in mente la mela morsicata in seguito alla presentazione del pacchetto software che c’è stata di recente. Ora, però, bisogna rivolgere il proprio sguardo anche verso plus che verranno a galla con il trascorrere dei giorni.

Uscita iOS 15 anticipata dalla nuova funzione FaceTime tramite l’aggiornamento

Per farvela breve, attraverso il nuovo aggiornamento iOS 15 eviteremo una situazione molto particolare, ma non così isolata come si potrebbe pensare a primo impatto. Mi riferisco al caso in cui si effettui una chiamata FaceTime dopo il download dell’upgrade con il microfono disattivato. In un contesto di questo tipo, iOS fornirà un non invasivo promemoria per riattivare il microfono in modo che gli altri possano sentirti. Eviteremo in questo modo di perdere del tempo, capendo che dall’altra parte non ci stiano ascoltando.

Non un dettaglio da poco, soprattutto considerando l’enorme diffusione di FaceTime dal 2020 ad oggi. Alla luce della nota crisi sanitaria globale, milioni di persone hanno iniziato a lavorare per forza di cose in remoto tramite app come questa, senza dimenticare Zoom e altre piattaforme. Qualsiasi funzione sia in grado di avvertirci in caso di anomalia, evitando allo stesso tempo che si sprechino minuti inutilmente, finisce con l’avere grande importanza. Un motivo in più per installare l’aggiornamento con iOS 15 appena sarà disponibile.

Vi ricordo che il pacchetto software farà importanti step tra giugno e luglio per quanto riguarda la sua versione beta. Come sempre, per l’uscita dell’aggiornamento iOS 15 dovremo attendere invece settembre, insieme all’arrivo sul mercato dei tanto attesi iPhone 13. La novità del giorno è stata citata anche da The Verge.