Sta girando come se non ci fosse un domani, sui social, la catena secondo cui ci sarebbero tre bambini ricoverati all’Ospedale Meyer di Firenze, a causa della somministrazione del vaccino Covid. Il messaggio in questione risulta sia stato ampiamente diffuso da un personaggio che ha discreto seguito per le sue posizioni “no vax“, ma in questo caso l’allarme non ha alcun fondamento. A dirla tutta, la segnalazione fa rumore da quasi 48 ore, ma solo in giornata è arrivata la smentita ufficiale della struttura che aiuta a comprendere meglio la vicenda.

Smentita dell’Ospedale Meyer di Firenze sui bambini in rianimazione dopo il vaccino

Di recente, anche all’interno del nostro magazine, è capitato di dover gettare acqua sul fuoco a proposito di voci e pareri legati al vaccino Covid, come nel caso delle presunte dichiarazioni di Luc Montagnier in merito alla sopravvivenza di massimo due anni per tutti coloro che decideranno di diventare cavie. Parole mai pronunciate, al netto delle sue note posizioni contro lo stesso vaccino. Ebbene, oggi tocca arricchire il tutto con la vicenda che arriva direttamente dall’Ospedale Meyer di Firenze.

In questo particolare frangente, l’etichetta di bufala non nasce dalla mancata fonte ufficiale inerente il presunto caso dei tre bambini ricoverati in rianimazione presso lo stesso Ospedale Meyer di Firenze, ma da una replica ufficiale facilmente reperibile su Facebook da parte della struttura: “Si tratta di una notizia falsa già segnalata alla polizia postale“. Più chiaro di così, è impossibile. A prescindere dalle idee che chiunque possa maturare sul tema, soprattutto dopo i fatti purtroppo tragici di Genova.

In attesa di saperne di più sul caso AstraZeneca, per ora mi limito a ribadire ai nostri lettori che la catena relativa a presunti ricoveri di bambini all’Ospedale Meyer di Firenze stia diffondendo una fake news.