The Witcher 2 non arriverà su Netflix prima dell’ultimo trimestre dell’anno, ma il marketing dello streamer è già a lavoro per promuovere il ritorno della serie e coinvolgere gli appassionati in modo attivo.

L’evento virtuale che anticiperà l’uscita di The Witcher 2 è stato annunciato durante l’ultimo giorno della prima edizione della Geeked Week di Netflix, iniziativa dedicata ad alcune delle maggiori produzioni della piattaforma con anteprime e panel dedicati a singoli titoli. CD PROJEKT RED e Netflix hanno annunciato la prima WitcherCon, rivelando la data e i primi dettagli di questo evento virtuale pensato come una celebrazione del franchise di The Witcher.

L’evento promozionale di The Witcher 2 si terrà sui canali Twitch e YouTube di Netflix già quest’estate: il primo appuntamento per gli spettatori è venerdì 9 luglio alle ore 19.00 in diretta streaming, mentre un secondo evento sarà trasmesso sabato 10 luglio alle ore 3.00 sugli stessi canali.

Rivolto al pubblico già acquisito e a quello potenziale di The Witcher 2, l’iniiziativa si svolgerà in parallelo tra il mondo del videogame e quello della serie tv. La WitcherCon sarà caratterizzata da una varietà di panel interattivi con i creatori di The Witcher, esplorando la sua nascita sia come videogioco che come serie tv, e svelerà novità, esclusive scene dietro le quinte e curiosità su tutto il franchise. Per gli appassionati di The Witcher sarà un viaggio all’interno della produzione dei videogiochi di CD PROJEKT RED, tra cui il nuovo gioco mobile The Witcher: Monster Slayer, ma anche dei fumetti e del merchandise sia della serie che del film anime Nightmare of the Wolf. Per i fan ci sarà la possibilità di esplorare le tradizioni, le leggende e le origini del Continente. E magari, contestualmente, sarà rivelata anche la data d’uscita dei nuovi episodi.

L’annuncio della WitcherCon dedicata a The Witcher 2 è arrivato da una conversazione via Twitter tra gli organizzatori, CD PROJECT RED e Netflix, che insieme presenteranno quest’iniziativa multi-format, la prima in assoluto dedicato all’universo di The Witcher.