Ci sono problemi WhatsApp, Facebook e Instagram in corso oggi 11 giugno. Proprio in questi minuti, le tre piattaforme, che sappiamo avere un unico denominatore, stanno facendo riscontrare dei malfunzionamenti piuttosto diffusi per quanto concerne il loro regolare utilizzo, purtroppo viziato da un disservizio che potrebbe riguardare tutti e tre i servizi nella stessa maniera (è palese ci sia qualcosa che non sta funzionando come dovrebbe, coinvolgendo le piattaforme in un’unica morsa).

Non abbiamo ancora chiaro cosa sia potuto succedere, ma tutto lascia pensare a disturbi al server generale, o qualcosa del genere. Sul portale ‘downdetector.it‘ la situazione appare pressoché delineata: le segnalazioni hanno iniziato a schizzare nel giro di qualche secondo, a dimostrazione del fatto che i problemi WhatsApp, Facebook e Instagram di oggi 11 giugno riguardano più di poche persone. La piattaforma IM fa riscontrare disguidi nel recapitare i messaggi (sia quelli inviati che quelli ricevuti, naturalmente); il sito del social blu stenta ad aprirsi (la pagina di destinazione è bianca), sia da app mobile che in versione desktop, così come pure il social delle foto, molto amato dagli influencer, non carica a dovere i contenuti, generando non pochi grattacapi ai suoi utilizzatori.

AGGIORNAMENTO 13.04: come noi tutti speravamo, i problemi WhatsApp, Facebook e Instagram pare siano legati ad un disservizio in via di risoluzione. Le segnalazioni di guasto, su tutti e tre i fronti, stanno progressivamente calando, a testimonianza del fatto che la situazione stia rientrando, peraltro in tempi anche assai stretti. Si è trattato, ormai senza ombra di dubbio, di un disturbo momentaneo, legato probabilmente ad un disguido a livello del server, oppure ad un qualche intervento di manutenzione programmato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.