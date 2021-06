Prime foto dal set di Romulus 2 e fan in estati. Già nelle scorse settimane era arrivato l’annuncio del sequel della serie e, soprattutto, l’inizio delle riprese ma adesso Sky ha pensato bene di stuzzicare i fan pubblicando i primi scatti ufficiali sia dietro la macchina da presa che davanti. I nostri protagonisti sono alle prese con lacrime e riti lasciando intendere che la seconda stagione sarà ancora più intrigante e complicata della prima.

Le riprese dei nuovi episodi della serie prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, in collaborazione con ITV Studios, sono attualmente in corso fra Roma e dintorni e andranno avanti fino al prossimo mese di novembre. Questo implica che la messa in onda non è prevista fino all’inverno o alla primavera del 2022. Anche i nuovi episodi saranno interamente girata in protolatino e alla regia troveremo ancora Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale. Ai registi della prima stagione si aggiunge Francesca Mazzoleni (Punta Sacra, Succede).

Ecco le foto in arrivo dal set romano:

Le prime foto dal set di Romulus 2 confermano anche la presenza dei protagonisti della serie. Ritroveremo quindi Yemos e Wiros che, uniti come fratelli, hanno fondato la loro città ergendosi a simbolo di libertà e accoglienza. Dall’altro lato c’è il loro rivale, Titos Tatios, il re dei Sabini.

Ai protagonisti Andrea Arcangeli (Yemos), Marianna Fontana (Ilia) e Francesco Di Napoli (Wiros) si uniranno Valentina Bellè ed Emanuele Di Stefano. La prima sarà Ersilia, a capo delle sacerdotesse sabine e il secondo proprio Sabini Titos Tatios, figlio del Dio Sancos, il più potente nemico di Roma.

Infine, Max Malatesta si unirà al cast nei panni del braccio destro del villain della stagione, Sabos; Ludovica Nasti sarà Vibia, la più giovane fra le sacerdotesse Sabine; Giancarlo Commare sarà Atys, il giovane re di Satricum.