Dopo un periodo piuttosto piatto dal punto di vista delle nuove uscite, Netflix continua ad annunciare debutti estivi: Non Ho Mai… 2 si aggiunge alla seconda stagione di Outer Banks, alla nuova serie di Sandra Oh The Chair e alla prima parte de La Casa di Carta 5 tra i titoli pronti ad arricchire la piattaforma nei prossimi mesi.

Non Ho Mai… 2 arriverà sul Netflix il 15 luglio: la seconda stagione di Never Have I Ever, la commedia di formazione con Maitreyi Ramakrishnan creata dall’attrice e produttrice Mindy Kaling, continuerà a raccontare la complicata vita di Devi, un’adolescente indiana-americana di prima generazione che vive gli anni del liceo tra entusiasmi, pregiudizi e situazioni difficili, sperimentando le tante prime volte dell’età di passaggio tra l’infanzia e la condizione adulta (qui la nostra recensione).

Non Ho Mai… 2 vedrà Devi, adolescente dei giorni nostri, continuare ad affrontare le pressioni quotidiane del liceo e della famiglia, mentre si infila anche in nuovi rapporti e relazioni romantiche.

Netflix ha confermato anche che il cast e i creatori di Non Ho Mai… 2 (gli scrittori/produttori esecutivi Kaling e Lang Fisher, con quest’ultimo che fa anche da showrunner) si riuniranno per ospitare un “evento trailer dedicato ai fan” il 17 giugno: l’iniziativa prevede giochi, sessioni di domande e risposte tra fan e cast, video teaser dei nuovi episodi e il trailer ufficiale che sarà diffuso quello stesso giorno in serata.

Nell’annunciare la data d’uscita di Non Ho Mai… 2 e l’evento speciale col cast, Netflix ha diffuso anche alcune foto che rappresentano un assaggio della prossima stagione, con una new entry già precedentemente annunciata: il rapper e attore Common entra in scena per interpretare il dottor Chris Jackson, un dermatologo collega della mamma della protagonista, la dottoressa Nalini Vishwakumar (interpretata da Poorna Jagannathan).