Il trailer di Virgin River 3, in arrivo su Netflix il 9 luglio, parte inevitabilmente dal cliffhanger del finale di stagione precedente, con la corsa in ospedale per salvare Jack dal colpo d’arma da fuoco che l’ha steso sul pavimento del suo bar.

Inevitabilmente il trailer di Virgin River 3 punta sul mistero del tentato omicidio di Jack, d’altronde la stessa showrunner della serie Sue Tenney l’aveva definita una storyline di lungo periodo, che potrebbe svolgersi “per diverse stagioni“. La stessa produttrice aveva anticipato, nella trama della terza stagione, “un salto temporale maggiore di quello che abbiamo avuto tra le stagioni 1 e 2“.

Il trailer di Virgin River 3 svela che – ovviamente – Jack è sopravvissuto alla sparatoria. La sua ripresa è propedeutica ad un rafforzamento del legame (e della passione) con Mel: l’intera comunità di Virgin River spingerà i due verso un futuro insieme, con tanto di fidanzamento e progetti di famiglia. Sarà anche la stessa Mel a sollevare l’argomento figli con Jack, chiedendogli come prenderebbe una sua eventuale gravidanza. Ma la risposta dell’ex Marine non è immediata e un’altra frase pronunciata da Jack in un altro contesto sembra suggerire più di una frizione sull’argomento: “Non posso essere la persona che ti impedisce di diventare madre“, gli si sente dire nel trailer di Virgin River 3.

Di mezzo tra i due c’è la gravidanza di Charmaine, che nel trailer di Virgin River 3 sembra avere nuova relazione con un tale di nome Todd: l’ex fidanzata di Jack lo informa che è essenzialmente “libero” da ogni responsabilità genitoriale.

Inoltre stando al trailer di Virgin River 3 lo stesso Jack sarà parecchio coinvolto nel mistero sul suo aggressore, fino ad intralciare le indagini che proseguono a rilento, mentre Mel vedrà ad un certo punto andare a fuoco la sua casa.

Questi ed altri dettagli sui nuovi episodi nel trailer di Virgin River 3: i dieci episodi della nuova stagione saranno interamente disponibili il 9 luglio su Netflix.