Nel testo di Un’Estate Normale di Nek, ciò di cui abbiamo bisogno per questa estate 2021.

“E lo sai che c’è tutta la vita davanti stanotte e il futuro dipende da dove lo guardi a volte. Voglio ancora cantare e guardarti ballare, niente di eccezionale, voglio un’estate normale”, canta Nek nel suo nuovo singolo in uscita oggi in radio e negli store digitali.

“A mezzanotte esce UN’ESTATE NORMALE, perché ciò di cui abbiamo bisogno è esattamente questo!”, scrive Nek sui social nel comunicare l’uscita del nuovo brano che ha previsto per l’estate.

“Vi avevo promesso una sorpresa… e io mantengo sempre la parola data! Faccina che fa l’occhiolino Venerdì 11 giugno esce #UnEstateNormale, il mio nuovo singolo. Quanto è bello tornare con nuova musica… spero che il pezzo vi strappi qualche sorriso e un po’ di leggerezza!”, aveva scritto qualche giorno fan svelando l’uscita di un nuovo brano inedito a sorpresa.

Nel testo di Un’Estate Normale di Nek troviamo le atmosfere tipiche del periodo estivo tra palloni che volano e bambini che giocano, in una spiaggia deserta che si riempirà a breve. Il cielo azzurro e l’asfalto rovente, la vita, il futuro, i balli notturni e le serate insieme.

Il nuovo singolo di Nek volge uno sguardo alla normalità delle scorse estati, desiderandola fortemente, nella speranza che possa essere questa quella giusta per il ritorno alla normalità.

Per l’annuncio del singolo, Nek ha scelto di condividere sui social alcune foto che lo ritraggono negli scorsi decenni: era un bambino e si divertiva in spiaggia in estate e quella foto è anche l’immagine di copertina del nuovo brano.

Testo di Un’Estate Normale di Nek

C’è un un cielo azzurro e un asfalto rovente

c’è bisogno di te e di un mare di gente

c’è una spiaggia ora deserta

che si riempirà tra poco

e ogni cosa all’improvviso

ricomincerà di nuovo

c’è un incendio nel cuore e nessuno lo spegne

e qualcuno di sopra ascolta musica sempre

c’è un pallone che vola e un bambino che grida

ma anche questa volta non è ancora finita

E lo sai che c’è tutta la vita davanti stanotte

e il futuro dipende da dove lo guardi a volte

voglio ancora cantare e guardarti ballare

niente di eccezionale, voglio un’estate normale

voglio un ‘estate normale, niente di eccezionale

solo un’estate normale, normale, normale

C’è il sole nel cielo che spacca le pietre

anche di notte quando nessuno lo vede

c’è un muro che parla d’amore

e qualcuno che più non ci crede

cerchiamo l’acqua su Marte ma qui si muore di sete

c’è una radio che passa canzoni che non conoscevo

è strano come adesso non so più farne a meno

E lo sai che c’è tutta la vita davanti stanotte

e il futuro dipende da dove lo guardi a volte

voglio ancora cantare e guardarti ballare

niente di eccezionale, voglio un’estate normale

voglio un ‘estate normale, niente di eccezionale

solo un’estate normale, normale, normale

C’è una voglia che nasce poi cresce come il vento

e ci siamo noi, non ti basta tutto questo