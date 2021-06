Debutta Lupin Parte 2 su Netflix l’11 giugno. La seconda tranche di episodi (sempre 5) concludono la prima stagione della serie francese con protagonista Omar Sy. Dopo l’ottimo riscontro lo scorso gennaio, Lupin è risultato tra i titoli più visti nel mondo (non solo quindi in patria).

Prima di iniziare a scoprire cosa ci riserva questa seconda parte, ecco un breve riassunto con 3 cose da ricordare prima di vedere i nuovi episodi.

Lupin non è un remake di Lupin

La serie è liberamente ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc con protagonista il ladro gentiluomo conosciuto come Arsenio Lupin. La produzione francese, quindi non vuole essere un remake del personaggio: infatti, il protagonista della storia, Assane Diop, è un uomo qualunque che si ispira solamente alle gesta del celebre ladro gentiluomo. Assume mille identità per non farsi trovare e portare avanti la sua missione di giustizia nei confronti del padre defunto. La nazionalità del protagonista non c’entra assolutamente nulla perché la serie tv racconta una storia a sé stante. Il protagonista deve fare i conti con il suo passato, come esso condiziona il suo presente e il suo futuro. Anche all’interno della serie si fanno dei riferimenti sul fatto che il misterioso ladro giochi a fare Lupin, diventando a tutti gli effetti un perfetto imitatore.

Come si è conclusa la prima parte?

Assane, Claire e il loro figlio Raoul sono partiti per stare un po’ di tempo insieme. Nei momenti finali dell’episodio, però, mentre è in fuga da Leonard, uno dei secondini del suo acerrimo nemico Pellegrini, si è trovato faccia a faccia con il detective Youssef Guedira; lui è infatti l’unico ad aver notato le somiglianze tra Arsenio Lupin e le gesta di Assane. Non solo: il miliardario Pellegrini (che è anche colui il quale incastrò suo padre venticinque anni fa), ha fatto rapire suo figlio Raoul.

Il cast di Lupin

In Lupin Parte 2 su Netflix ritroveremo i protagonista della prima metà di stagione. Omar Sy interpreta Assane Diop; Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier nel ruolo dell’ex moglie di Assane, Claire; Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan.