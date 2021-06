Sta conoscendo una forte crescita l’app Voilà sia sul Play Store che sull’App Store di Apple. Tanti possessori di smartphone Android come di iPhone sono interessati alla nuova moda di trasformare dei semplici selfie in cartoon. Il volto di chiunque può dunque diventare quello di un beniamino dei cartoni animati in un paio di semplici mosse.

L’app Voilà in realtà si chiama ‘Voilà AI Artist Cartoon Photo” ed è stata sviluppata dalla società Wemagine. Basterà cercarla con questa esatta nomenclatura sullo store Android e per iPhone per poterne effettuare il download e poi l’installazione. Il suo funzionamento riguarda molto da vicino quello di uno strumento molto noto negli scorsi mesi come FaceApp. In quel caso ognuno aveva la possibilità di caricare un selfie per immaginarsi di colpo più giovane o più vecchio e poter poi condividerne il risultato sui social. Anche il selfie cartoon della nuova soluzione può essere ottenuto caricando un’immagine e con l’ausilio dell’intelligenza artificiale per poi essere utilizzato su Facebook come su WhatsApp ma anche altrove. Lo strumento non riconosce invece foto di coppia e neanche quelle di animali.

Volendo continuare proprio il paragone con la già citata FaceApp, proprio l’app Voilà è ora sotto i riflettori per la questione privacy. Ci si chiede, esattamente come nel caso precedente, che fine facciano i selfie una volta caricati proprio in app. La società di sicurezza Kaspersky fa notare che, nei termini e nelle condizioni di utilizzo del servizio, si fa riferimento al fatto che le foto utilizzate nell’app diventano di proprietà dell’azienda. Quest’ultima potrebbe utilizzarla anche per altri scopi. Va pure detto che Wemagin non ha mostrato alcuna intenzione di utilizzare impropriamente i dati dei clienti, almeno fino a questo momento e per questo risulterebbe affidabile. Staremo comunque a vedere cosa succederà in futuro.