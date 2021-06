Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera della ‘Gazzetta dello Sport’, il gigante della difesa del Napoli, Kalidou Koulibaly, quasi sicuramente resterà in azzurro. A quanto pare, il piano strategico relativo alle cessioni di alcuni gioielli del club partenopeo risulta essere cambiato. La società del presidente Aurelio De Laurentiis, considerata soprattutto la mancata qualificazione in Champions League, ha urgenza di fare cassa, e quind bisogno di cedere alcuni dei suoi top player, ma sembrerebbe disposta a dire addio solamente ad uno tra Fabian Ruiz e Koulibaly. Il senegalese sarebbe quello più orientato al rinnovo, e dunque a restare ai piedi del Vesuvio.

Come prosegue il quotidiano sportivo rosa, l’arrivo di mister Luciano Spalletti alla guida del Napoli avrebbe apportato delle modifiche nelle strategie. Come già ribadito sopra, il club azzurro necessita di introiti, ma questo non significa che debba obbligatoriamente cedere sia Koulibaly che Fabian. Il sentore è che ADL, in accordo con il ds Giuntoli ed il tecnico ex Roma, Zenit ed Inter, abbia deciso di dire addio solo ad uno dei suoi big, ovvero uno tra il numero 26 ed il numero 8 azzurro. Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che il centrocampista spagnolo sia quello più vicino ad una cessione. Qualora questo dovesse accadere, il difensore senegalese potrà tranquillamente restare, ma a patto che accetti la proposta di un nuovo contratto, con l’ingaggio attuale di 6 milioni di euro a stagione spalmato in più anni. In questo modo, il Napoli rispamierebbe qualche milione di euro.

In merito alla cessione di Koulibaly, sono ormai due anni che se ne sta parlando, ma per il momento non ci sono offerte concrete, né indizi che lascino pensare ad un imminente addio di K2. Per il senegalese il Napoli chiede 50 milioni di euro, una cifra che non tutti i club sono disposti a pagare, malgrado il forte interessamento sul difensore. Manchester United, Liverpool e PSG sarebbero i principali club europei ad aver bussato a De Laurentiis, ma nessuna di questi club pare abbia presentato un’offerta accettabile. Inoltre, c’è anche da dire che il 30enne di Saint-Dié-des-Vosges ha tutte le buone intenzioni di restare in azzurro.