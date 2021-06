Incontri Dell’Amore con Cosmo, il talk show itinerante che gli consentirà di girare l’Italia per chiacchierare con i fan nelle prossime settimane.

Si parte lunedì 14 giugno, a poche settimane di distanza dal rilascio dell’ultimo album, La Terza Estate Dell’Amore, grande protagonista degli incontri estivi con Cosmo. In ogni tappa, infatti, l’artista discuterà dei temi portanti delle nuove canzoni attraverso una serie di eventi nei negozi La Feltrinelli.

In ogni tappa del tour Cosmo ospiterà inoltre varie figure del mondo della cultura e dell’arte (artist*, scrittori, scrittrici, giornalist*, veri e propri agitatori e agitatrici culturali) che saranno comunicati tappa dopo tappa attraverso i suoi canali social.

“Ho bisogno di vedervi in faccia, di persona. I concerti in piedi sono ancora un tabù, quindi per me è impossibile suonare“, scrive Cosmo sui social.“Eppure volevo entrare nei club a fare qualcosa. Quei club che sono stati costretti al silenzio troppo a lungo. Nei loro cortili succederanno gli INCONTRI DELL’AMORE”, le sue parole.

Sette incontri in sette club di sette grandi città italiane con ingresso libero fino ad esaurimento posti. È però possibile assicurarsi un pass prioritario acquistando il nuovo disco, La Terza Estate Dell’Amore, nei punti vendita La Feltrinelli delle città che ospiteranno gli eventi. Di seguito i dettagli e gli appuntamenti del mese di giugno.

La prima tappa si terrà a Milano il 14 giugno, l’ultima a Torino il 21 giugno.

I negozi in cui acquistare l’album di Cosmo:

FELTRINELLI TORINO – P.zza C.N.L. 251

FELTRINELLI MILANO DUOMO – Galleria Vittorio Emanuele II

FELTRINELLI PADOVA – Via S. Francesco 7

FELTRINELLI LIVORNO – Via Di Franco 12

FELTRINELLI ROMA – Via Appia Nuova 427/a-b

FELTRINELLI BARI – Via Melo 119

FELTRINELLI BOLOGNA – Piazza Ravegnana 1

Gli incontri con Cosmo:

14.06.2021 MILANO – Circolo Magnolia H 18:30

15.06.2021 PADOVA – Giardini dell’Arena H 18:30

16.06.2021 LIVORNO – Il Chioschino (via The Cage) H 18:30

17.06.2021 ROMA – Monk H 18:30

18.06.2021 BARI – Officina degli Esordi H 18:30

19.06.2021 BOLOGNA – Locomotiv Sunshine Superheroes H 18:30

21.06.2021 TORINO – Spazio211 Open Air H 18:30