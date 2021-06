Il primo episodio di Loki fa meglio dei suoi predecessori e si guadagna il podio: è il miglior debutto di una serie Marvel sulla piattaforma Disney+. Secondo i dati raccolti dall’aggregatore Samba TV, che misura il numero degli spettatori in streaming di 3 milioni di famiglie che utilizzano la di smart TV per almeno cinque minuti, il primo episodio della serie con Tom Hiddleston è stata guardata nel primo giorno da 890 mila nuclei familiari americani.

Un debutto record, il migliore negli Stati Uniti, per la premiere di uno show Marvel. L’enorme numero ha quindi superato il record precedente stabilito da The Falcon and The Winter Soldier (il primo episodio era stato visto da 759 mila famiglie) e ha fatto ancora meglio di WandaVision (655 mila famiglie).

Inoltre, secondo Samba TV, i numeri del primo episodio di Loki hanno superato anche quelli di Crudelia nei primi quattro giorni di programmazione su Disney+, anche se ricordiamo che il film era disponibile solo per gli abbonati con accesso VIP (quindi a pagamento).

“Chiaramente, il numero crescente di famiglie che si sintonizzano su Disney+ il primo giorno la loro uscita dimostra che le serie Marvel continuano ad attirare sempre più spettatori”, riporta Samba TV.

Sempre l’aggregatore aveva rivelato che nella prima settimana di programmazione, 1,7 milioni di famiglie americane si erano sintonizzate per vedere il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier; 1,6 milioni per WandaVision nei primi tre giorni dall’uscita dell’episodio pilota.

Tuttavia, alcuni utenti si sono lamentati per i numeri riportati da Samba TV poiché non prende in considerazione le visualizzazioni da app su mobile. Disney+ non rivela mai ufficialmente il totale degli utenti sintonizzati, ma al momento non esistono altri metodi per “misurare” il successo di un prodotto sulle piattaforme di streaming.

Intanto Loki va avanti e si pensa già a una seconda stagione.