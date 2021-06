Il finale de La Regina del Sud 5 trasmesso su USA Network ha messo fine, almeno per ora, all’intero narcodramma statunitense, ma i suoi creatori non perdono la speranza di poter riaprire la produzione in futuro.

La Regina del Sud è stata cancellata quest’anno con l’annuncio che la quinta stagione, coi suoi dieci episodi, sarebbe stata l’ultima per la saga della trafficante Teresa Mendoza (Alice Braga). Senza fare spoiler sul finale, visto che la stagione 5 non è ancora approdata su Netflix e non ha nemmeno una data d’uscita annunciata, c’è da registrare però la volontà degli showrunner di lasciare un finale semi-aperto per poter eventualmente riaprire la trama in futuro, se USA Network dovesse cambiare idea e ordinare un’altra stagione.

I produttori esecutivi de La Regina del Sud Benjamin Lobato e Dailyn Rodriguez hanno confermato a Deadline, commentando il ricco finale di stagione che ha incluso anche un salto temporale nella trama, di avere già scritto alcune scene della stagione 6 prima di sapere che non sarebbe stata rinnovata. E la sorte della protagonista nel finale di serie è chiara ma anche “lasciata all’immaginazione del pubblico” in alcuni aspetti, proprio in previsione di un futuro.

Questo perché c’è la speranza ancora viva di avere altre stagioni de La Regina del Sud in futuro: l’auspicio degli autori è superare anche il materiale originale, quello del libro da cui la serie è tratta, il quattordicesimo romanzo dello scrittore spagnolo Arturo Pérez-Reverte, pubblicato nel 2002. Lobato ha già chiaro in mente il futuro della serie, semmai dovesse essere salvata dalla cancellazione per ora confermata: “Se ci fosse una sesta stagione, allora fondamentalmente riavvieremmo lo spettacolo, e scaveremmo davvero e inizieremmo a fare di più di ciò che ha fatto il libro“.

Il destino di alcuni personaggi nel finale de La Regina del Sud 5 è rimasto quello originariamente scritto dagli autori proprio nella speranza di una prosecuzione e non è cambiato nemmeno dopo la notizia che la serie sarebbe terminata quest’anno. Per ora non ci sono indizi che facciano pensare ad una marcia indietro di USA Network sulla decisione di cancellare La Regina del Sud, ma in un’epoca di revival frequentissimi e spesso molto ravvicinati nel tempo rispetto alla serie madre (si veda il clamoroso caso di Criminal Minds), mai dire mai.