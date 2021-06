Sono stati annunciati i concerti di Annalisa in programma per l’estate nell’ambito di Nuda10 Open Air. Il tour di Annalisa partirà con una esibizione speciale in Piazza del Popolo a Roma per Uefa Euro 2020 il 24 giugno. seguire l’artista sarà a Vigevano per un concerto al Castello Sforzesco, il 23 luglio.

Sono state annunciate oggi le prime date del tour estivo Nuda10 Open Air, i primi concerti di Annalisa che la riporteranno a contatto con fan in una serie di appuntamenti dal vivo. Dopo lo stop alle attività dal vivo, riprendono timidamente i concerti in estate nel pieno rispetto delle regole anti-covid in vigore.

Tra le prime date di Annalisa, un concerto al Castello di Zevio (VR) il 24 luglio e uno il 27 luglio a Monopoli (BA) per Think Tank – Festival Costa dei Trulli. Il 30 luglio, l’artista sarà dal vivo ad Azzano Decimo (PN) per la fiera della musica.

Il calendario degli appuntamenti dal vivo con Annalisa è in continuo aggiornamento e vi invitiamo a monitorare i suoi spazi ufficiali per tutti gli aggiornamenti e per i nuovi concerti, che verranno comunicati nelle prossime settimane.

Di seguito il calendario delle prime date confermate (calendario in aggiornamento):

24 Giugno: ROMA – PIAZZA DEL POPOLO – UEFA EURO 2020

23 Luglio VIGEVANO – CASTELLO SFORZESCO

24 Luglio: ZEVIO (VR) – CASTELLO

27 luglio: MONOPOLI (BA) – THINK TANK – FESTIVAL COSTA DEI TRULLI

30 luglio: AZZANO DECIMO (PN) – FIERA DELLA MUSICA

Le prevendite dei biglietti per i concerti dei nuovi appuntamenti sono disponibili a partire da oggi, venerdì 11 giugno, dalle ore 14.00 su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola.

Nuda10 Open Air arriva dopo la partecipazione di Annalisa al Festival di Sanremo 2021 nella categoria dei Campioni con il brano Dieci che festeggia i suoi 10 anni di carriera con il disco di inediti Nuda10, rapack dell’album Nuda, precedentemente rilasciato.