Ormai ci siamo, è tutto pronto per l’attesissimo Euro 2020. Questa sera alle ore 21.00, presso lo Stadio Olimpico di Roma, si terrà la gara inaugurale Italia-Turchia. L’adrenalina è alle stelle e tantissimi appassionati non vedono l’ora di seguire la Nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini. Anche Alexa sarà pronta a dare il fischio d’inizio del torneo europeo. L’obiettivo della famosa assistente vocale dei dispositivi Echo di Amazon sarà quello di dare informazioni, aggiornamenti importanti dell’Europeo ed intrattenere i suoi clienti unendosi ai tifosi azzurri durante il fantastico sogno europeo dell’Italia. Vediamo insieme alcuni esempi.

Come già detto sopra, anche Alexa avrà un ruolo importante informando i propri utenti su tutto ciò che riguarda Euro 2020, il cui inizio è in programma oggi 11 giugno. L’assistente vocale di Amazon sarà disponibile prima, durante ed al termine dei match del torneo. Per avere dettagliate informazioni sulle partite, non occorre fare altro che impostare specifici comandi vocali. Ad esempio, prima della gara si potrà chiedere “Alexa, imposta un promemoria per la prossima partita dell’Italia”, e l’assistente lo imposterà automaticamente. Oppure se volessimo sapere quali squadre si affronteranno in una specifica giornata, basterà impartire il comando “Alexa, chi gioca oggi negli Europei”.

Nel corso della partita, invece, gli utenti che non avranno la possibilità di seguire l’Italia in TV potranno rivolgersi ad Alexa e chiederle un aggiornamento sul risultato: ad esempio, “Alexa, qual è il punteggio di Italia-Turchia”. Una volta concluso il match, l’assistente vocale Amazon si calerà nei panni di un vero e proprio commentatore, che darà un giudizio ed il punteggio sulla prestazione dell’Italia, impartendo il comando “Alexa, commenta l’Italia”. Infine, per chi non si ritiene un appassionato incallito di calcio, Alexa ha predisposto un test speciale per conoscere più a fondo gli Azzurri. Con il comando “Alexa, che giocatore sono”, l’assistente abbinerà la vostra personalità ad uno dei migliori giocatori della Nazionale italiana. Una trovata davvero simpatica e divertente.