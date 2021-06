Una nuova promozione in questo mese di giugno investe la Xiaomi Mi Band 6 su Amazon. Il fitness tracker è tornato ad essere appetibile sullo store con un costo al di sotto dei 40 euro. Si tratta del secondo sensibile calo di prezzo dopo il lancio commerciale del prodotto in Italia. Considerando dunque il momento dell’anno particolarmente favorevole per l’attività fisica, sarebbe anche il caso di dotarsi della specifica novità per monitorare i propri sforzi.

Il prezzo di listino della Xiaomi Mi Band 6 è quello di 44.90 euro. Gli interessati al braccialetto davvero smart possono tuttavia spendere molto meno ora su Amazon. Il costo attuale è sceso nuovamente sotto i 40 euro, per la precisione l’esborso sarà pari a 39,90 euro. Il risparmio di 5 euro su un device fresco di uscita e dal valore totale già abbastanza contenuto non è certo da sottovalutare.

Sul costo appena annunciato non dovranno essere applicate spese di spedizione. Altro aspetto interessante della promozione è che la consegna avverrà in tempi davvero brevi ovvero, acquistando in giornata, entro lunedì prossimo 14 giugno. Per chi, sempre in questo periodo dell’anno, avesse particolarmente a cuore il suo stato di salute, sempre Amazon mette a disposizione anche un bundle che abbina al fitness tracker anche una bilancia digitale che interagisce con lo smartphone per tenere costantemente sotto controllo il peso. Il costo totale dei due dispositivi è di 65,88 euro.

La Xiaomi Mi Band 6 su Amazon è diventata in poco tempo un vero e proprio best seller della categoria dei dispositivi per il monitoraggio della salute. Il costo contenuto si accompagna ad un vero e proprio salto di qualità rispetto alla precedente generazione della Band 5. In effetti l’ultimo arrivato ha un display più grande, funzione saturimetro e riesce, registrare un numero di attività sportive maggiore ossia fino a 30 ed ha un’autonomia ancora più longeva.