Le notizie di oggi non sono ancora ufficiali, ma il bonus facciate 2022 fa già parlare molto di sé. In attesa di eventuali comunicazioni da parte di esponenti del governo, si va verso la proroga di un provvedimento che potrebbe agevolare anche il prossimo anno lavori di ristrutturazione e rifacimento per gli immobili. Dunque, dopo il punto della situazione che abbiamo condiviso alcune settimane fa, tocca per forza di cose tornare sull’argomento in seguito alle ultime voci di corridoio.

Cosa sappiamo sul bonus facciate 2022 dall’Agenzia delle Entrate

Arriverà il bonus facciate 2022 dall’Agenzia delle Entrate? Come accennato in precedenza, non ci sono ancora disposizioni in merito, ma alla luce del successo riscontrato anche quest’anno e nel tentativo di agevolare la ripresa economica anche in questo settore, è altamente probabile che si possa procedere anche il prossimo anno. Pur apportando alcune modifiche sostanziali che dovremo prendere necessariamente in esame. Alcune, a dirla tutta, stanno circolando già in questi giorni, pur essendo ancora confinate nel campo delle indiscrezioni.

In particolare, si parla di un bonus facciate 2022 che potrebbe essere caratterizzato da un’unica percentuale di detrazione, forse fissata al 75%. La ragione è più semplice di quanto si possa immaginare, in quanto l’idea sarebbe quella di semplificare e di rendere più omogenee le agevolazioni previste in Italia nell’anno post Covid. Come tutti sperano. Attenzione però, perché il suddetto bonus potrebbe essere accorpato al bonus verde o al bonus mobili, che ad ora hanno percentuali rispettivamente pari al 36% e al 50%.

Vedremo nelle prossime settimane come evolveranno le cose, ma la situazione sul bonus facciate 2022 dall’Agenzia delle Entrate appare interessante già in questa fase, secondo le informazioni raccolte finora. Non resta che attendere mosse più concrete da parte dell’attuale governo per gli italiani interessati. Quali aspettative avete nei confronti di questa ulteriore forma di agevolazione?