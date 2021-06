Il nuovo singolo di Ed Sheeran è Bad Habits e uscirà a breve. Il cantautore di Halifax ricomincia a fare musica, come già si immaginava da quella clip recente in cui si esibiva insieme all’attrice Courteney Cox accompagnando il post con la didascalia: “25th june”. Oggi Ed Sheeran ha dato un nome, un volto e una data alla sua nuova release.

Il nuovo singolo di Ed Sheeran

Il nuovo singolo di Ed Sheeran arriva a pochi mesi di distanza da Afterglow, il brano pubblicato a sorpresa nel 2020 poco prima di Natale. Nel frattempo il cantautore è diventato papà: nel settembre 2020 è nata la sua piccola Lyra Antarctica e per questo Ed Sheeran si è tenuto per un po’ lontano dalla musica per stare vicino a sua moglie e alla sua creatura.

Oggi l’annuncio: Bad Habits sarà il nuovo singolo di Ed Sheeran. Il brano sarà disponibile a partire dal 25 giugno, come annunciato in un post in cui possiamo ascoltare un breve estratto. Il cantautore si mostra con un paio di canini da vampiro, e l’hype dei suoi fan sta toccando vette altissime.

Un nuovo album?

Per il momento non è dato sapere se il nuovo singolo di Ed Sheeran farà parte di un nuovo album. L’ultimo disco in studio dell’artista dai capelli rossi è No.6 Collaboration Project (2019), una tracklist di collaborazioni eccellenti nelle quali figuravano nomi di un certo peso nel mainstream internazionale, da Justin Bieber a Camila Cabello, da Eminem a Skrillex.

Oggi la sua carriera è in ripresa, e non si esclude che il 2021 possa diventare l’anno del nuovo album di Ed Sheeran dopo la nascita di sua figlia. Durante la pandemia il cantautore ha portato avanti i suoi impegni umanitari con varie iniziative: ha regalato pasti ai bambini nel suo ristorante londinese e ha donato 170mila sterline alla sua ex scuola per l’acquisto di attrezzature. Ecco l’annuncio del nuovo singolo di Ed Sheeran.