Sono stati appena rilasciati per i Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite gli aggiornamenti con le patch di sicurezza di giugno 2021, che portano la protezione offerta per questi dispositivi all’ultimo livello disponibile. Per il primo il numero di build corrisponde al G770FXXU4EUF1, mentre per il secondo al N770FXXS7EUE5. Non si segnalano novità particolari all’interno della One UI, a dimostrazione del fatto che gli upgrade siano semplicemente chiamati ad integrare le ultime correzioni per la sicurezza (cosa comunque non di poco conto, e che dovrebbe essere sufficiente, da sola, ad esortarvi ad aggiornare subito i vostri dispositivi).

Gli aggiornamenti sono entrambi in corso di distribuzione per i Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite europei, ragion per cui potreste vederveli arrivare anche sul vostro esemplare da un momento all’altro. Per verificare la disponibilità dei pacchetti seguite il solito percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘. Se il telefono non vi segnala ancora l’avvenuta disponibilità delle build, non preoccupatevi: nel giro di qualche giorno riceverete anche voi l’upgrade.

Per il resto, cogliamo l’occasione per ricordarvi di procedere all’installazione degli aggiornamenti a bordo dei vostri Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite solo nel caso in cui la percentuale di carica residua sia superiore al 50% (per evitare che i dispositivi possano spegnersi durante il processo), e di effettuare un backup recente dei dati per qualsiasi evenienza imprevista possa, purtroppo, verificarsi (non che l’upgrade li cancelli, pur essendo sempre meglio premunirsi in quanto durante l’operazione qualcosa potrebbe anche andare storto e voi avere bisogno di optare per un ripristino forzato allo stato di fabbrica, che farebbe tabula rasa dei dati presenti a bordo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.