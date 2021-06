Nella giornata odierna, giovedì 10 giugno, su Amazon è possibile trovare tanti sconti ed offerte dedicati al mondo degli smartwatch. Se siete appassionati di wearable ed amanti del brand Huawei, allora non potete perdervi il nuovo Huawei Watch GT 2 Pro, il super elegante modello dell’azienda di Shenzhen che è possibile acquistare oggi al minimo storico di soli 190 euro circa (rispetto ai 299 euro di listino) e nelle colorazioni ufficiali Night Black (precisamente a 193€) e Nebula Grey (a 190,09€). Per chi ancora non lo conoscesse vediamo insieme le principali caratteristiche che l’orologio intelligente ha a bordo.

Il nuovo Huawei Watch GT 2 Pro è un wereable considerato tra i top di gamma. Il quadrante in zaffiro è resistente all’usura del dispositivo e si abbina perfettamente al telaio in titanio per un design leggero, solido e di un’eleganza artistica davvero unica nel suo genere. L’orologio sfoggia una cassa di forma circolare ed un display AMOLED HD da 1,39” ed è caratterizzato da diversi sensori che si trovano nella parte posteriore comequello per il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 (con TruSeen 4.0+ monitora il battito cardiaco in modo intelligente e fornisce avvisi intelligenti) e per la misurazione intelligente dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), per il rilevamento del sonno (grazie a TruSleep 2.0 tiene traccia e diagnostica scientificamente 6 tipi comuni di problematiche correlate al sonno) e dello stress (basato sulla tecnologia HUAWEI TruRelax offre un monitoraggio per tutta la giornata).

L’autonomia della batteria del Huwaei Watch GT 2 Pro è garantita fino a 2 settimane di utilizzo. Il prodotto è anche dotato di GPS, Bluetooth, impermeabilità e supporta il monitoraggio preciso dei dati per più di 100 modalità smart di allenamento. Insomma, non potete farvi scappare questo e tanto altro ancora nell’offerta odierna su Amazon al costo di circa 190 euro. Entrambi i wearable sono venduti e spediti dall’e-commerce, e se siete abbonati al servizio Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.