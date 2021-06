Nuovi casi di SMS Gruppo Isp per accesso anomalo all’home banking rischiano di fare molti danni. Ancora di più che nel recente passato, degli abili truffatori hanno messo in campo tutte le misure per far cadere nella trappola del phishing qualche ignaro utente: ed il lavoro attuale è davvero ben fatto.

Non è la prima volta che parliamo di questi SMS con protagonisti l’istituto bancario Intesa Sanpaolo, anzi ciclicamente si assiste a vere e proprie ondate di nuove campagne truffaldine molto diffuse. Anche in questo mese di giugno siamo al cospetto di un nuovo tentativo di raggiro, tanto pericoloso perché si collega ad una pagina decisamente identica a quella istituzionale della banca. Nel tweet in chiusura articolo, c’è un esempio visivo di quanto messo in atto dai truffatori di turno. Vedere per credere come la pagina fake sia molto realistica.

Chi riceve l’ultimo degli SMS Gruppo ISP per accesso anomalo atterra su quella che sembrerebbe essere la pagina di supporto della customare care. Sul finto sito si conferma l’altrettanto fake accesso anomali e dunque si invita l’utente ormai in trappola a fornire il proprio codice titolare, il relativo PIn e il numero di telefono personale. L’operazione non farò partire alcuna verifica ufficiale, semmai i dati forniti saranno utilizzati per scopi tutt’altro che leciti.

La segnalazione dell’ennesima truffa SMS Gruppo ISP per accesso anomalo è giunta al team ufficiale Intesa Sanpaolo Help presente su Twitter. Sono in atto degli interventi per evitare che il tentativo di phishing si diffonda ulteriormente. L’unica arma a disposizione, nel frattempo e per evitare qualsivoglia problema, sarà quello di non dar peso ad alcuna comunicazione via messaggio dell’istituto bancario. Quest’ultimo non fa mai richiesta di sati sensibili per verificare gli accessi o per ulteriori controlli: si tratta di una certezza valida sempre.