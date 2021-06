Sex Education 3 è una delle prossime uscite di Netflix, attualmente ancora in produzione e attesa per il prossimo anno. Dopo un finale aperto per i due protagonisti nella seconda stagione, continuerà a raccontare la scoperta di se stessi per gli adolescenti del liceo Moordale, tra primi amori e interrogativi su genere, orientamento e sessualità.

Tra le novità della nuova stagione ci sarà l’attenzione di Sex Education 3 per le origini del personaggio di Eric, il migliore amico del protagonista Otis: l’adolescente nigeriano scoprirà sempre più le sue radici e le sue tradizioni, rendendo così il racconto molto più inclusivo da un punto di vista etnico e culturale.

L’attore Ncuti Gatwa ha parlato di Sex Education 3 a diversi organi di stampa a margine della recente cerimonia dei BAFTA TV Awards che si sono tenuti lo scorso 6 giugno, come riporta Digital Spy.

Non posso parlarne troppo, ma in questa stagione Eric si concentra molto di più alla sua cultura e penso che quelle scene siano molto speciali, avendo un set in cui la maggior parte delle persone erano nere. Ed è stato davvero fantastico e davvero potente, e ha rappresentato la cultura di Eric e della sua famiglia. Sono sempre momenti piuttosto profondi.

Parlando di questo aspetto di Sex Education 3, l’attore ha anche ricordato come il primo capitolo della serie abbia già mostrato in parte le tradizioni della famiglia di Eric, come nella scena in cui va al ballo di fine anno con un completo africano e un Gele, un tipico copricapo nigeriano (in foto). Per Gatwa quel momento è stato sorprendente per il grado di inclusione che è riuscito a rappresentare in una produzione rivolta ad un così ampio pubblico.

Ho pensato: ‘Wow, sono su un set di Netflix, un grande set, che rappresenta una cultura che normalmente non viene rappresentata, rappresenta un personaggio che normalmente non viene rappresentato. Ogni volta che torna alla sua cultura, o quanto è con Otis, quelle sono le mie scene preferite.

Sex Education 3 non ha ancora una data d’uscita, ma è atteso nel 2022. L’attore Asa Butterfield, che interpreta il protagonista Otis Milburn, ha anticipato che i nuovi episodi saranno molto sorprendenti: “Lasciatemi dire che non siete pronti per la terza stagione, fidatevi di me” ha scritto via Twitter.