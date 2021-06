In tanti si stanno chiedendo quando arriva il bonus 1600 euro da INPS, dedicato anche in questo caso ai lavoratori stagionali. Una questione profondamente incerta, come del resto abbiamo avuto modo di percepire nei giorni con l’ultimo punto della situazione sull’argomento all’interno del nostro magazine. Occorre partire dal presupposto che ancora oggi, 10 giugno, non ci siano certezze sull’argomento, se non quella che gli aventi diritto potranno effettivamente ricevere il supporto grazie al Decreto Sostegni Bis.

Ultimi aggiornamenti su quando arriva il bonus 1600 euro da INPS per stagionali

Insomma, quando arriva il bonus 1600 euro da INPS per i lavoratori stagionali? Secondo le ultime voci raccolte, chi ha già ricevuto il bonus 2400 euro, dovrebbe ottenere il pagamento attorno al 15 giugno, almeno stando ad alcune risposte fornite sui social proprio da INPS. Premetto che non ci sia ancora la certezza assoluta sotto questo punto di vista. Discorso diverso per chi si ritrova nella condizione di dover inviare la domanda per la prima volta. In questo caso, infatti, INPS brancola nel buio come si percepisce su Facebook:

“Salve, siamo in attesa della circolare che illustri i requisiti e le procedure per poter fare domanda, appena avremo novità le condivideremo con voi sui nostri canali social come di consueto“.

Ricordate che il bonus 1600 euro non può essere percepito da chi ha ricevuto in passato quello per i collaboratori sportivi, senza dimenticare chi ha usufruito del reddito di emergenza e se si dispone di una pensione diretta. Nessun problema, invece, con il reddito di cittadinanza. Occorre partire da questi presupposti, per evitare qualsiasi tipo di problema con la misura prevista dal Decreto sostegni bis in questo periodo in Italia. Appena avremo ulteriori informazioni sul tema, ovviamente, vi faremo sapere con nuovi aggiornamenti per i nostri lettori in vista dell’erogazione.