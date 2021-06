Tutte le partite di Serie A su Sky saranno visibili dopo uno specifico accordo con DAZN? La questione dei diritti calcistici è molto dibattuta dopo che proprio DAZN è riuscita a scalzare il rivale storico conquistando ben 7 partite su 10 per ogni giornata del prossimo campionato. Ma Sky non demorde e, di certo spinta dall’emorragia di clienti già in corso ma che l’attente soprattutto a fine estate, sta tentando la via diplomatica di un accordo a suon di milioni di euro.

La proposta di Sky a DAZN

Secondo quanto riferito per primo da IlSole24ore, per avere le famose 7 partite di serie A su Sky per diritto di DAZN (le altre 3 sono invece in co-esclusiva), sarebbero stati messi sul piatto ben 500 milioni di euro. Proprio Sky avrebbe proposto la sostanziale cifra al rivale pur di offrire ai suoi clienti gli importanti contenuti mancanti. Per questo importo i match sarebbero visibili sia su un canale satellitare dedicato (come accaduto finora) e ancora su Sky Q attraverso apposita app.

La risposta di DAZN, definitiva?

Sempre secondo quanto riporta IlSole24ore, DAZN avrebbe già risposto di no all’offerta e si allontanerebbe la speranza di vedere tutte le partite di serie A su Sky. In realtà è anche vero che ci sarebbe tempo per un feedback definitivo fino a domani 11 giugno, data limite contrassegnata anche dal via agli Europei di calcio.

Chissà a questo punto se DAZN abbia chiuso del tutto i ponti in vista di un probabile e ulteriore accordo o, a fronte di un’offerta magari maggiorata, possa pure decidere di aprirsi alla possibilità di una specifica collaborazione. Sono molti i clienti Sky che vedrebbero di buon occhio la possibilità di non dover siglare un ulteriore contratto per seguire la loro squadra preferita e più in generale tutto il campionato. Non mancheranno gli approfondimenti sui prossimi sviluppi.