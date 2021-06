Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati: il messaggio sui social è arrivato oggi, dopo un lungo silenzio che aveva già lasciato intuire ai più informati che tra i due le cose non stessero funzionando. Non troppo tempo fa sono andati a vivere insieme, un passo importante per la coppia che non ha portato i risultati desiderati, a quanto pare

Oggi la comunicazione della decisione della separazione. “Abbiamo deciso di proseguire le nostre vite da soli”, ha scritto Paola Di Benedetto tra le storie su Instagram assicurando comunque di essere rimasta in ottimi rapporti con Federico Rossi.

Lei influencer, lui cantante del duo Benji e Fede e poi solista. Mentre Fede ha dato avvio alla sua carriera solista, Paola ha trionfato al Gf Vip. Il loro amore è adesso giunto al capolinea, definitivamente. Non è infatti la prima volta che i due si allontanano e ciò in passato si erano lasciati per poi tornare insieme.

Adesso sembra che la rottura sia invece definitiva. Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati ma continueranno a volersi bene.

“Tanti di voi hanno notato in questo periodo un distacco tra me e Federico”, ha scritto Paola Di Benedetto concedendo ai fan qualche spiegazione. Tre gli anni in cui lei e Fede sono stati insieme, tre anni d’amore tra alti e bassi.

“In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino… Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione” , ha precisato subito Paola tra le storie di Instagram onde evitare gossip su presunti tradimenti, già vociferati in passato.

“Continueremo sempre a sostenerci e rispettarci proprio come ci siamo sempre promessi”, conclude l’influencer che al momento sembra essere single.