C’è della nuova musica nei Nirvana, in qualche banco o in qualche contenitore di terabyte. Non è un mistero. C’è Krist Novoselic che raggiunge Dave Grohl pilotando il suo aereo dal nord-ovest del Pacifico fino a Los Angeles, dove vive il batterista. Dave prepara la cena, poi escono insieme a divertirsi.

C’è Pat Smear, poi, che strimpella ancora quelle canzoni. Non è un sogno e nemmeno una promessa. Da una parte i due componenti ufficiali della band orfana di Kurt Cobain, dall’altra il turnista. Sono rimasti in tre, e in tre continuano a jammare. Da queste jam session nascono dei pezzi che prontamente vengono registrati.

Lo ha riferito Dave Grohl in un’intervista ad Howard Stern. Ecco le sue parole:

“Non amiamo riproporre una vecchia scaletta dei Nirvana, ma ci piace scherzare e a volte, mentre giochiamo, le canzoni vengono fuori. E sai, se siamo in uno studio, le registriamo. Quindi abbiamo registrato alcune cose davvero fantastiche. Ma non abbiamo mai pensato di farci nulla. È più una cosa tra amici che improvvisano, non parlerei di reunion ufficiale”.

Chi canta durante le jam session? Dave Grohl ha una risposta anche a questo.

“Io suono soltanto la batteria. Non abbiamo un cantante. Quindi è come se registrassimo dei brani strumentali e ci scherzassimo su. È molto casuale. Non c’è nessuna pressione su di noi per fare qualcosa che il mondo dovrà sentire. È più davvero solo per divertimento, ed è tutto molto bello”.

Per il momento appare chiaro che nessuno potrà mai sentire la nuova musica dei Nirvana superstiti. “Tra noi tre c’è ancora quel bel rumore”, dice Dave. Gli ex compagni di band di Kurt Cobain, tuttavia, si sono riuniti alcune volte per eventi dal vivo. Nel 2014 hanno suonato in occasione dell’induction alla Rock And Roll Hall Of Fame offrendo il palco alle voci di Joan Jett, Kim Gordon, Lorde e St. Vincent.

Nel 2018 durante il Cal Jam Festival dei Foo Fighters sono apparsi a sorpresa Krist Novoselic, Joan Jett, John McCauley dei Deer Tick e Brody Dalle dei Distillers. Insieme hanno eseguito 6 brani dei Nirvana, senza tralasciare grandi hit come Smells Like Teen Spirit e All Apologies.

Ascoltare nuova musica dei Nirvana senza la voce né le architetture sonore di Kurt Cobain, in effetti, potrebbe essere strano e disturbante. Dave Grohl non sembra voler dare speranze in questi termini, ma c’è chi spera in una leak, una fuga di file da quell’archivio segreto in cui sono immortalate le jam session dei 3 superstiti.