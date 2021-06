Loki 2 sembra essere ufficiale. Almeno secondo alcuni indizi. La prima stagione ha debuttato il 9 giugno su Disney+ (qui la recensione dei primi due episodi), e ha ricevuto un ottimo responso dalla critica: il 96% delle recensioni positive sull’aggregatore Rotten Tomatoes.

I restanti cinque episodi saranno poi pubblicati settimanalmente, ogni mercoledì sulla piattaforma della casa di Topolino. Al momento, è ancora troppo presto per dire se una seconda stagione ci verrà promessa in futuro. Ma non c’è bisogno di preoccuparsi poiché gli sceneggiatori di Loki sono tutti pronti per scrivere un secondo ciclo di episodi non appena ricevono il via libera da Disney+ .

Secondo Comic Book, il capo sceneggiatore della serie, Michael Waldron ha dichiarato che la prima stagione è una “storia a sé” e, se richiedesse più tempo per raccontare la trama principale, non sarebbe contrario a farlo:

È stata davvero sempre la mia speranza e intenzione di raccontare una storia completa con questa stagione. La prima stagione starebbe in piedi da sola. C’è più storia da raccontare in futuro? Non lo so, il tempo lo dirà.

Un punto a vantaggio per vedere Loki 2 è che Waldron ha firmato un accordo per continuare a lavorare nello studio della Disney ancora per molto. Tra i suoi prossimi progetti c’è infatti la scrittura del film Star Wars di Kevin Feige, attualmente senza titolo. In quel contratto, come ha riportato Deadline, vi è scritto che Waldron tornerà a capo della sceneggiatura “in qualche modo” per una potenziale stagione 2 di Loki. Il report non conferma il rinnovo della serie, ma stabilisce che ci sono già piani in atto per il futuro. A quanto pare, la Marvel crede molto nella serie Loki e sa che sarà un successo per Disney+. E Waldron tornerà per raccontare di più sulla storia che ha creato per l’iconico antieroe del MCU, rendendolo parte integrante del futuro della Casa delle Idee, almeno per i prossimi due anni.