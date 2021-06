Il nuovo album di Fred De Palma è Unico ed uscirà il 2 luglio. Lo artista lo annuncia oggi quando con il singoloTi Raggiungerò ha già scalato classifiche e playlist, facendosi ricordare anche per la rotazione televisiva come colonna sonora in uno spot di un noto marchio di telefonia.

“Non è il singolo estivo, anticipa quello che succederà”, anticipa Fred De Palma nel pubblicare sui social uno spoiler di un nuovo freestyle che accompagnerà l’uscita del disco. Non si tratta di un singolo ufficiale ma di un brano che verrà regalato ai suoi seguaci nel momento in cui effettueranno il pre-save del disco.

Unico – questo il titolo del progetto – vedrà la luce il 2 luglio ma è già disponibile in pre-save online in tutti gli store digitali. Fred De Palma ha condiviso oggi Pa’ la cultura (freestyle), presentato come “il manifesto del nuovo disco” e annunciato la data in cui sarà acquistabile Unico anche nei negozi di musica.

All’uscita del nuovo progetto discografico di Fred De Palma manca davvero poco, trainato dal singolo Ti Raggiungerò che ha già consegnato nelle mani di Fred De Palma l’estate 2021. Sua è infatti la canzone che si ascolta di più, tra le più apprezzate dai fan complice anche la rotazione televisiva all’interno di uno spot. Fed De Palma stavolta ha anticipato tutti mettendo a segno un altro successo destinato a farci ballare nei prossimi mesi.

27 milioni di visualizzazioni su YouTube e la presenza tra i 10 singoli più acquistati in Italia ma per Fred De Palma è solo l’inizio, come scrive sui social. Per l’artista, infatti, la bella stagione è appena iniziata e proseguirà a suon di hit. “È solo l’inizio…”, ha confermato sui social confermando la possibilità che venga rilasciato un singolo estivo vero e proprio, dopo quello primaverile, Ti Raggiungerò.