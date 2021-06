Uno degli enigmi della prossima stagione del medical drama sarà il rapporto tra Link e Jo in Grey’s Anatomy 18: i due grandi amici, che si conoscono da molto prima di iniziare a lavorare nello stesso ospedale di Seattle, si sono dati manforte a vicenda nelle ultime stagioni e soprattutto nell’ultimo episodio. Da un lato Link ha accettato di aiutare Jo nella sua pratica di richiesta per l’adozione della piccola Luna, facendo da prestanome per l’affido temporaneo, dall’altro Jo è stata la prima persona a cui Link si è rivolto dopo essere stato rifiutato da Amelia.

A far pensare ad un potenziale futuro in coppia per Link e Jo in Grey’s Anatomy 18 è proprio la scena finale della diciassettesima stagione. Dopo che Amelia ha rifiutato la sua proposta di matrimonio, Link si è presentato alla porta del nuovo appartamento di Jo per chiederle ospitalità per la notte. I due sono amici da quando erano studenti di medicina (all’epoca Jo era ancora sposata col violento Paul) e nel finale sono sembrati più vicini che mai. Ora, con la crisi tra Link e Amelia, il rapporto con Jo potrebbe evolversi.

C’è da dire che avvicinare come coppia Link e Jo in Grey’s Anatomy 18 metterebbe in discussione un rapporto nato sin da subito come un’amicizia e mai sfociato in altro: i due si sono conosciuti quando Atticus faceva il cameriere al Jimmy’s Crab Shack e hanno vissuto insieme gli anni della facoltà di Medicina, per poi allontanarsi quando Jo si isolata da tutti durante la sua relazione malata con Paul.

Se Link e Jo in Grey’s Anatomy 18 diventeranno qualcosa di più che grandi amici è ancora presto per dirlo. Camilla Luddington, interprete della Wilson, ha detto di essere molto entusiasta delle scelte di vita di Jo nel finale di stagione – l’adozione di Luna e il trasferimento in una nuova casa insieme – e riguardo il rapporto del personaggio con Link ha commentato l’ultimo episodio di Grey’s Anatomy 17 così: “Posso semplicemente dire che… Amo davvero l’amicizia di Link e Jo e quanto possano contare l’uno sull’altro“.

Can I just say… I reallllllyyyyy love link and Jo’s friendship and how much they can lean on each other 😭😭😭❤️❤️❤️ #GreysAnatomy — Camilla Luddington (@camilluddington) June 4, 2021

Quello tra Link e Jo in Grey’s Anatomy 18 potrebbe rivelarsi solo l’ennesimo momento di crisi in cui i due si ritrovano a sostenersi reciprocamente, come già accaduto quando Alex ha lasciato la Wilson per tornare dall’ex moglie Izzie. D’altronde Link e Amelia condividono un figlio, Scout, e la loro distanza in termini di obiettivi di vita potrebbe essere affrontata in modo diverso dall’ennesima rottura.