Il Samsung Galaxy Watch 4 potrebbe essere lanciato senza il caricabatteria all’interno della confezione di vendita, un po’ come successo quest’anno con i Samsung Galaxy S21. Come riportato da ‘androidheadlines.com‘, il prossimo indossabile del produttore asiatico (ci si riferisce a tutta la serie, compreso il Samsung Galaxy Watch Active 4) sarà venduto al netto dell’alimentatore (almeno questo è quanto si evince dalla certificazione 3C cinese, in cui non si fa menzione alcuna all’accessorio, cosa che generalmente, invece, accade quando viene fornito in dotazione).

C’è la possibilità che gli alimentatori vengano forniti in via separata, anche se non è escluso a prescindere che non vengano affatti compresi nella confezione di vendita dei Samsung Galaxy Watch 4. La cosa potrebbe creare un certo disturbo tra i consumatori: a differenza degli smartphone, che sono ormai quasi tutti soliti ricaricarsi tramite la porta USB-C, gli indossabili possono interfacciarsi con sistemi molti diversi tra loro (sarebbe una scelta difficile da digerire, da parte degli utenti, qualora il colosso di Seul decidesse realmente di non includere il caricabatteria nella confezione di vendita dei Samsung Galaxy Watch 4). In ogni caso, i prossimi wereable si candidano ad essere i migliori mai realizzati dal produttore asiatico (ricordiamo, peraltro, dovrebbero essere equipaggiati con il nuovo Wear, il sistema operativo realizzato in collaborazione con Google, e non con TizenOS).

Speriamo proprio che quanto emerso dalla certificazione 3C cinese abbia indotto a conclusione affrettate, e che l’azienda sudcoreana alla fine includa il caricabatteria della confezione di vendita dei Samsung Galaxy Watch 4 (in effetti sarebbe proprio strano vedere l’OEM asiatico scegliere di non fornire l’accessorio, pur rispettando la causa ecologica che l’ha spinto a farlo nel caso dei Samsung Galaxy S21). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.