Ci sono grossi dubbi che non possiamo certo ignorare in questi giorni, a proposito del famoso video TikTok di mayengg03. Probabilmente, in tanti non sanno di cosa stia parlando, ma resta il fatto che in settimana sia diventato virale un filmato macabro in cui appare inizialmente una ragazza cinese che balla. Il susseguirsi degli eventi con le immagini ovviamente non ve lo mostro e non vi indicherò neppure dove trovarlo sul web, ma vale la pena ugualmente spenderci un approfondimento.

Cosa sappiamo sul video TikTok di mayengg03 con la ragazza cinese

In passato, i video TikTok avevano già fatto molto rumore per lo scarso controllo della piattaforma, al punto da portare successivamente a svariati ban. Come del resto avevo riportato con un articolo specifico in merito. Cosa sappiamo a proposito del video ricondiviso inizialmente dall’account mayengg03, prima della rimozione da parte di TikTok. In primis, fonti interne del social in questione si sono scusate per aver agito in modo non così tempestivo.

Le immagini ci mostrano una ragazza cinese che balla, per poi finire con la sua decapitazione. Il punto è che il video TikTok, ora disponibile solo nel dark web, pare essere diviso in due tronconi, con due soggetti differenti. Il loro abbigliamento cambia e, di conseguenza, la persona che fa una brutta fine non dovrebbe essere quella che appare all’inizio del suddetto filmato. Ancora, l’attacco brutale pare risalga al 2019, come è stato riportato anche dal sito News Week.

La decapitazione è avvenuta in Messico e pare riguardi questioni legate ai narcos. Infine, non è lecito sapere se si tratti di attori o di una storia vera, in quanto la storia non ha mai avuto evidenza mediatica dal 2019 ad oggi. Allo stato attuale, non possiamo scartare neppure le ipotesi avanzate dal sito Guadagno Risparmiando, secondo cui l’intera vicenda potrebbe essere un’enorme messa in scena architettata per generare un po’ di entrate all’influencer di turno.