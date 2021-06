Bono Vox all’Isola D’Elba passeggia sul lungomare nella sera, e saluta i fan con gentilezza. Il frontman degli U2 è stato infatti immortalato da alcuni passanti mentre camminava a Marciana Marina, in provincia di Livorno, in compagnia di due persone.

Bono Vox all’Isola D’Elba

Avvistato Bono Vox all’Isola D’Elba, non si è sottratto all’attenzione dei fan che lo chiamavano per un saluto. Il leader degli U2 ha visitato le coste toscane a bordo dello yacht Cyan di proprietà di David Evans meglio conosciuto come The Edge, chitarrista della sua band. Non sono note le motivazioni che hanno portato il cantautore irlandese sulle acque italiane, ma non è la prima volta che l’artista fa approdo in Italia per una visita furtiva.

Nei giorni scorsi, per esempio, Bono Vox si è fermato a cenare a Porto Venere e tutti hanno sperato che l’artista si mostrasse sulla terraferma per intrattenersi con i fan. Ciò è avvenuto sul lungomare di Marciana Marina, dove è stato immortalato da una residente in un video pubblicato su Instagram.

Bono Vox e l’Italia

Nel 2018 il frontman degli U2 aveva visitato Gallipoli, in Puglia, per trascorrere le vacanze estive insieme alla moglie Alison Heweson e ad alcuni amici. Anche in quell’occasione l’artista si era spostato a bordo di uno yacht. La stampa locale aveva riportato anche il menu consumato in un pranzo dalla comitiva.

Nell’agosto 2020 Bono Vox aveva nuovamente visitato la Toscana, questa volta Lucca e dintorni, insieme a The Edge. I due musicisti avevano pranzato presso il locale Antica Locanda dello chef Aurelio Barattini che aveva documentato l’evento sui social. Bono e The Edge, infatti, erano stati immortalati insieme allo staff del ristorante in uno scatto divenuto subito virale.

La visita di Bono Vox all’Isola D’Elba è l’ennesima tappa del frontman degli U2 in Italia, documentata nel filmato riportato di seguito.