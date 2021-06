Andrea Bocelli apre Uefa Euro 2020 con un forte messaggio di speranza e positività. Il tenore italiano avrà il compito di aprire gli Europei domani, venerdì 11 giugno, ma non sarà il solo ad avere questo privilegio.

Uefa Euro 2020 apre i battenti in Italia con gli sportivi, campioni del mondo, Francesco Totti e Alessandro Nesta. Oltre a loro le Frecce Tricolori e la banda musicale della Polizia di Stato italiana. In attesa dell’inaugurazione, è stata inaugurata Casa Azzurri che accoglie numerosi ospiti del mondo della musica e dello spettacolo.

Adesso gli occhi sono puntati sull’evento inaugurale degli Europei che darà il via alla serie di partite.

Andrea Bocelli apre Uefa Euro 2020 con un messaggio particolare, che rappresenta un buon auspicio nei confronti della nostra penisola. La performance del tenore è attesa sulle note del Nessun Dorma, allo stadio Olimpico prima della partita Italia-Turchia.

“Sarà un piacere e un onore poter offrire la mia voce, domani, alla cerimonia di apertura di UEFA Euro 2020, sotto i riflettori dello Stadio Olimpico di Roma”, comunica Andrea Bocelli.

“Sarà anche un’occasione preziosa per lanciare un forte messaggio di speranza e positività. Quel ‘Vincerò’, sottolineato dal registro alto e idealmente cantato da tutte le 24 nazionali coinvolte, servirà anche da augurio per tutti nel mondo, superando difficoltà e affrontando sfide nei propri giochi: in altre parole, vincere sempre”, ha aggiunto l’artista. Quel “Vincerò” che risuonerà nello stadio Olimpico e ovunque in Italia non rappresenta solo l’augurio di vincere le partita ma anche la battaglia fondamentale contro il covid-19, pandemia che ha messo il ginocchio il mondo intero nell’ultimo anno.

Le parole di Bocelli prendono ispirazione dalla celebre aria della Turandot.

Poi lascerà il posto ai Campioni del Mondo del 2006 Francesco Totti e Alessandro Nesta, per finire con le Frecce Tricolori e con la banda musicale della Polizia di Stato italiana.