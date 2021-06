Il Samsung Galaxy S21 FE sarà presentato insieme ai pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3. Come riportato da ‘SamMobile‘, il design ed alcune specifiche tecniche trapelate in precedenza sono state rivisitate, vedendo aggiunta una nuova versione, con più memoria RAM. Nel database di Geekbench è emerso che il telefono sarà disponibile anche in una variante con 8GB di RAM; in precedenza, erano stati individuati solo modelli da 6GB di RAM del prossimo smartphone.

L’elenco conferma, inoltre, che il telefono sarà caratterizzato dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm (nome in codice Lahaina), e verrà lanciato con Android 11 a bordo (molto probabilmente con One UI 3.1). Il Samsung Galaxy S21 FE ha ottenuto 592 punti nel test CPU single-core di Geekbench 5.4.1 e 2610 nel test CPU multi-core. Stando alle precedenti indiscrezioni, il telefono potrebbe sfoggiare uno schermo SuperAMOLED Intinity-O da 6.5 pollici con risoluzione FullHD+, una frequenza di refresh rate da 120Hz ed un lettore di impronte digitali in-display. Non mancherà probabilmente una fotocamera selfie da 32MP nella parte frontale ed una configurazione tripla per quanto riguarda la fotocamera posteriore, composta da un sensore primario da 12MP, una fotocamera ultra-wide da 12MP ed un teleobiettivo da 8/12MP.

Il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe essere dotato di altoparlanti stereo e di un grado di protezione IP67 per la resistenza ad acqua e polvere. Saranno inclusi il 5G, il GPS, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.0, l’NFC e una porta USB-C. Poche settimane fa è stato anche rivelato che una batteria da 4500mAh potrebbe alimentare il Samsung Galaxy S21 FE, venduto ad un prezzo compreso tra i 620 ed i 720 dollari, e quindi inferiore rispetto alla cifra richiesta per il precedente Samsung Galaxy S20 FE. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.