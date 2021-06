Alice Nevers 14 si avvia verso il finale di stagione con gli episodi in onda il 10 giugno su Giallo, in prima serata e in prima visione assoluta per l’Italia.

La programmazione di Alice Nevers 14 è partita sul canale 38 del digitale terrestre lo scorso maggio, in continuità con la tredicesima stagione, sempre nella collocazione di palinsesto del giovedì sera.

I 10 episodi di Alice Nevers 14 stanno per esaurirsi: con gli episodi del 10 giugno, il settimo e l’ottavo, la serie arriva a un passo dal finale della stagione, che terminerà il giovedì successivo.

Il penultimo appuntamento di Alice Nevers 14 su Giallo è con gli episodi dal titolo Affari di Famiglia e L’Ultimo Ricorso, in onda dalle 21.10. Ecco le trame dei due episodi, in cui oltre ai singoli casi di puntata da risolvere Alice Nevers è alle prese col mistero di Chahine, che potrebbe non essere mai stata presa in ostaggio.

14×07 – Affari di Famiglia

Il corpo di Lola Monnet viene trovato in una valigia in una discarica. Secondo il medico legale, aveva appena partorito ma con lei non viene trovata nessuna traccia del bambino, né del marito. Tuttavia, tutto suggerisce che sia stata uccisa sul posto.

14×08 – L’Ultimo Ricorso

Patrick Morin era legato alle porte del Palazzo e sa da chi. Henri Neveu, primo marito di sua moglie, lo accusa da dieci anni di aver ucciso sua figlia e il reato sta per cadere in prescrizione. Un’indagine apparentemente semplice se Djibril non avesse scoperto il corpo di Neveu sotto pochi chili di metallo fuso…

Il finale di Alice Nevers 14 andrà in onda il 17 giugno su Giallo, con il nono e decimo episodio che chiudono la stagione. Non è ancora chiaro se Giallo trasmetterà anche la quindicesima stagione dal 17 giugno.