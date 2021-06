Oggi 10 giugno ci sarà la cosiddetta eclissi di Sole anulare, uno spettacolo astronomico davvero unico e particolare per appassionati o semplici curiosi. C’è un orario esatto in cui l’oscuramento della nostra stella da parte della Luna sarà possibile anche se non ovunque nel mondo (e in Italia) e pure in modalità diverse.

Cos’è un’eclissi di sole anulare

Un’eclissi di Sole anulare avviene quando la Luna si interpone tra la nostra Terra e il Sole appunto ma le distanze non sono sufficienti affinché il nostro satellite ricopra la nostra stella. Come naturale conseguenza, proprio il fenomeno non è totale ma si crea un effetto di anello di fuoco visibile dalla Terra particolarmente spettacolare. Lo speciale effetto non sarà però visibile ovunque nel mondo, anzi questa volta potremmo parlare di vera e propria occasione elitaria alla portata di una zone non abitate come il Circolo polare artico e la Groenlandia. Saranno fortunati, in pratica, solo gli abitanti del Canada e della Russia settentrionale.

Cosa vedremo in Italia quest’oggi

Appurato che la vera eclissi di Sole anulare sarà visibile solo in specifiche aree del pianeta, va pur detto che anche in Italia ci sarà qualcosa da osservare. Si tratterà però di un eclissi solo parziale e che potrà essere vista esclusivamente da chi abita nelle regioni settentrionali. Per essere più precisi, al di sotto di Firenze, non ci sarà possibilità di ammirare il fenomeno.

Per i fortunati ai quali sarà garantito lo spettacolo parziale, se non proprio l’eclissi di Sole anulare, converrà tenersi pronti dalle ore 11:35 circa. Prendendo infatti come riferimento Milano è proprio a quest’ora di oggi 10 giugno che si potrà assistere al momento fatidico. Il punto massimo dell’oscuramento dovrebbe concretizzarsi alle ore 12:18 (con il 3.5% del disco solare non visibile), mentre si concluderà del tutto alle 13.08.

Si raccomanda, come sempre in questi casi, di non guardare direttamente la luce del sole per osservare il fenomeno. Bisognerà sempre dotarsi degli opportuni dispositivi di protezione degli occhi (gli occhiali da sole non basteranno). Tra l’altro, visto l’evento solo parziale dalle nostre parti, potrebbe essere più utile prendere visione di una diretta streaming organizzata da astronomi ed esperti come quella del Virtual Telescope Project. Il live partirà alle ore 11 esatte con immagini e contributi da ogni parte del mondo.