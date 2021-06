Quando sarà disponibile il download di Harmony OS su vecchi Huawei? Dall’evento dello scorso 2 giugno dedicato proprio al nuovo sistema operativo alternativo ad Android abbiamo appreso l’intenzione del produttore di portare a bordo di molti smartphone già lanciati l’innovativa esperienza. I device interessati dovrebbero essere addirittura più di 100 e saranno dunque davvero pochi gli utenti a restare a bocca asciutta.

La novità odierna è che la prima disponibilità al download Harmony OS a livello globale su vecchi dispositivi Huawei dovrebbe giungere nel brevissimo tempo, già in questo mese di giugno. Le beta pubbliche del sistema operativo impiegheranno tutto il 2021 e probabilmente metà del 2022 per giungere su tutti i dispositivi programmati ma già in un paio di settimane o poco più i primi user interessati saranno accontentati.

Secondo le informazioni pubblicate dal tipster Weibo tipster DigitalChatStation, una prima tabella di marcia pianificata dal produttore Huawei sarebbe stata rivista con tempi di rilascio anticipati di un trimestre. Ciò comporterebbe che già fine giugno le vecchie ammiraglie Huawei P30 e Honor 30 e V30 rientreranno nel programma closed beta (più ristretto ad un certo numero di possessori dei telefoni). A luglio poi toccherebbe alla open beta, dunque la possibilità di sperimentare l’alternativa ad Android sarebbe alla portata di tutti i potenziali volontari.

Sempre a luglio e secondo quanto riportato su Weibo, proprio il mese prossimo si intensificheranno i lavori degli sviluppatori anche per portare il download Harmony OS il prima possibile su altri dispositivi lanciati sul mercato anche svariati anni fa. D’altronde proprio durante l’evento Huawei dei giorni scorsi è stato chiarito come il nuovo sistema operativo dovrebbe giungere anche su telefoni commercializzati nel 2016. Per questi ultimi ci vorrà del tempo ma la possibilità non mancherà di certo. L’intenzione del produttore sarà quella di non lasciare nessuno insoddisfatto.