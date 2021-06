Il Google Pixel 4a 5G è prossimo ad uscire di scena, vista l’indisponibilità all’acquisto che il dispositivo sta facendo registrare in queste ore in UK e USA. Come riportato da ‘phonearena.com‘, anche altri rivenditori importanti, quali Amazon e Best Buy, sembrano essere a corto di scorte. Almeno negli Stati Uniti, il Google Pixel 4a 5G pare essere ancora disponibile sul Google Play Store, a differenza degli operatori telefonici locali, che, fatta eccezione per Verizon, hanno terminato il dispositivo.

Non sappiamo ancora se le scorte saranno rimpolpate da qui a poco, sebbene la situazione ha tutta l’aria di diventare definitiva per l’imminente arrivo del Google Pixel 5a (previsto per la fine di luglio o, al più, l’inizio di agosto). In ogni caso, chi volesse, laddove commercializzato, acquistare adesso il Google Pixel 4a 5G potrebbe restare facilmente deluso: il dispositivo risulta, ad oggi, indisponibile presso diversi distributori, e c’è ragione di credere che la situazione possa anche peggiorare nel giro di poco tempo. Il Google Pixel 4a 5G potrebbe anche sta per finire fuori produzione, cosa che giustificherebbe l’accaduto di cui vi abbiamo parlato sopra (d’altro canto, c’è il nuovo in procinto di bussare alle porte dei consumatori, ed è giusto che il vecchio si faccia da parte, per quanto ancora apprezzato, come sempre capita in questi casi).

C’è da dire che ad alcuni potrebbe mancare: in fondo, parliamo pur sempre di un device che ha fatto la storia recente dei googlefonini, e che ben si è comportato nella sua, seppur breve, carriera. Adesso siamo tutti curiosi di fare la conoscenza del Google Pixel 5a, alla cui presentazione non manca poi molto. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.