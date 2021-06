Ormai da vari anni i social media impazzano, anche in Italia. Moltissime tra le persone che quotidianamente utilizzano internet, per una buona fetta del tempo che trascorrono online visualizzano, pubblicano o prendono parte a discussioni e questioni proprio su questi nuovi mezzi di comunicazione. Che stanno diventando sempre più importanti e diffusi, tanto che anche la politica da tempo li utilizza, in modo più o meno esteso. Come qualsiasi altro mezzo di comunicazione di massa anche i social media sono utilizzati per fini pubblicitari e di marketing. Sia nel modo più classico, che in modi molto meno tradizionali e a volte difficili da notare da parte di un pubblico poco attento.

Cosa si intende per social media marketing

Ricercare definizione e significato di social media marketing che siano esaustivi ed esplicativi non è semplice, anche perché stiamo parlando di concetti che vanno spiegati nel modo più corretto possibile. Per parlare in termini generali si fa riferimento al social media marketing quando si approfondiscono tematiche che riguardano le strategie pubblicitarie che utilizzano come mezzo di comunicazione i social media. Precisiamo che solitamente questo tipo di strategie fanno parte di un più ampio progetto di marketing, anche se non è sempre così. O meglio, solitamente i grandi brand e le aziende con una certa importanza predispongono campagne di marketing, per il lancio di un nuovo prodotto o per una particolare promozione. Ma anche le PMI e le piccole realtà effettuano piccoli interventi pubblicitari.

I vantaggi del social media marketing

I vantaggi offerti dall’utilizzo del social media marketing sono molteplici, a partire dal fatto che si tratta sostanzialmente di una tipologia di marketing che si può iniziare senza grossi investimenti. Negli ultimi anni si stanno delineando vere e proprie figure con competenze specifiche, i cosiddetti social media manager o marketer. Sono sostanzialmente soggetti esperti in marketing sui social media, che si impegnano quotidianamente a predisporre strategie di marketing da realizzare sui più diversi social media. A partire da quelli che comunemente sono più utilizzati dal target di pubblico di riferimento per il singolo brand o prodotto. Quando questo tipo di attività è svolto con attenzione e cura il social media manager si occupa di strategie organiche, che partono da un preciso piano editoriale.

Perché si usano i social

Già il fatto che anche il social media marketing fatto senza una strategia o un piano editoriale alla base permetta di ottenere dei risultati è da solo una motivazione sufficiente ad utilizzare i social media per il marketing d’impresa. Oltre a questo è importante notare che i social media manager tendono ad ottenere alcuni importanti risultati con la loro attività quotidiana. A partire dalla soddisfazione del cliente, che si sente maggiormente coinvolto, in prima persona e non esclusivamente come figura di “acquirente”. Inoltre attraverso il social media marketing si ottengono importanti risultati anche per quanto riguarda l’aumento del traffico presso il sito web aziendale e il posizionamento sui motori di ricerca. In più il social media manager riesce ad avere un’idea più precisa su quali siano i desideri e le esigenze del target di riferimento, proprio grazie a una costante verifica di ciò che apprezzano tra i contenuti pubblicati sui social media da parte di un’azienda.

Quante aziende italiane fanno social media marketing

Sappiamo tutti quanto, per questioni concernenti internet, in Italia siamo in ritardo rispetto ad altre nazioni a livello europeo. In ogni caso proprio negli ultimi anni il gap con le altre Nazioni si sta fortemente restringendo, in tempi anche abbastanza brevi. Si deve per altro notare come molte aziende in Italia stiano sfruttando in maniera importante i social media per il marketing. Stiamo notando un forte incremento nell’utilizzo di veri e propri social media manager, oltre che nella predisposizione di vere e proprie campagne pubblicitarie, che spesso usano i social ma anche altri canali digitali. Questo anche a parte di alcune PMI, che hanno saputo vedere nei social ottimi mezzi di comunicazione anche per chi non offre un brand noto o non si rivolge a un pubblico estremamente ampio.

Come fare social media marketing

Come abbiamo detto il social media marketing spesso si configura come una parte di un più ampio piano di marketing digitale. In sostanza l’azienda che utilizza i social media per farsi pubblicità non disdegna anche altri mezzi di comunicazione, dal classico advertising acquistato sui vari siti internet, per arrivare fino all’invio di e-mail pubblicitarie o altre soluzioni simili. Ci sono però strategie che risultano particolarmente importanti quando si tratta in modo specifico di utilizzo dei social media per il marketing. In particolare stiamo parlando di: pubblicazioni regolari nel tempo, creazione di un rapporto solido con la community di riferimento online; l’importanza di interloquire anche con gli influencer, figure sempre più importanti per il marketing anche in Italia. Tutto pasa comunque attraverso la definizione di un preciso target di riferimento, cosa che permette di delineare il “cliente tipo”, in modo da costruire campagne di marketing fortemente mirate, rivolte in modo preciso a soggetti che hanno specifici desideri e interesse. In linea generale la strategia vincente è quella di organizzare il tutto in maniera dettagliata, magari stilando un calendario editoriale e attenendosi ad esso. Naturalmente affiancarsi ad esperti del settore rende il tutto più semplice ed anche i risultati saranno sicuramente raggiunti in minor tempo rispetto a chi procede in autonomia.

Il target del social media marketing

Negli ultimi anni sono tantissime le aziende e i brand che stanno investendo in modo importante nel marketing online. Tra le varie motivazioni di questo fenomeno, tra cui possiamo indicare il sempre maggiore allontanarsi del grande pubblico dai programmi televisivi tradizionali e il relativo basso costo delle campagne pubblicitarie online, vi è anche il fatto che risulta molto più facile comprendere il numero e la tipologia dei soggetti che visualizzano messaggi, advertising e contenuti pubblicati online. La rete infatti permette di seguire i propri potenziali clienti, ottenendo in partenza numerose informazioni su di essi. Che riguardano preferenze, orari di attività, letture e interessi. Si tratta di un’opportunità che è in grado di offrire queste informazione in modo puntuale e puntuale.