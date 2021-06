La famosa azienda multinazionale sudcoreana, con sede a Seul, guarda sempre di più al futuro combinando tecnologia innovativa a praticità e comodità. Come? A quanto pare, Samsung è pronta a lanciare sul mercato un nuovo display OLED di tipo elastico che dovrebbe aderire alla pelle e ricoprire il ruolo di un fitness-tracker. In pratica, il team di ricercatori del Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) hanno provato ad attaccare il wearable nella zona interna del polso, in prossimità dell’arteria radiale. Questo test ha avuto esito positivo, in quanto i movimenti eseguiti dal polso non hanno danneggiato il display che, a sua volta, si è rivelato attendibile grazie ad un’estensione della pelle fino al 30%.

Dal test, è risultato che il fitness-tracker di Samsung dotato del nuovo display OLED è in grado di funzionare in modo stabile superando anche i mille allungamenti. Il dispositivo, inoltre, grazie ad un sensore integrato che monitora la frequenza cardiaca PPG, si adatta al polso fornendo utili informazioni agli utenti circa l’osservazione della forma fisica. Il team di ricercatori ha anche cambiato la forma dell’elastomero, ossia un polimero allo stato gommoso dove al suo interno sono presenti legami, siano essi deboli o forti, capaci di rafforzare la struttura, esaltandone le prestazioni meccaniche. Come afferma l’azienda stessa, questo device risulta essere il primo ad essere utilizzato proprio come se fosse un cerotto, in grado di misurare e tenere traccia dei dati biometrici durante il sonno o l’attività fisica senza l’obbligo di collegarsi ad un dispositivo esterno.

Il team del SAIT è ancora alle prime fasi della ricerca sul nuovo display OLED, ma il loro obiettivo è quello di condurre l’elasticità, la precisione della misurazione e la risoluzione del sistema ad un livello tale da arrivare alla produzione di massa e di conseguenza alla commercializzazione globale. Nell’attesa che vengano forniti ulteriori sviluppi sulla vicenda, ricordiamo che nei giorni 20 e 21 giugno ci sarà l’attesissimo Amazon Prime Day 2021, dove tantissimi prodotti saranno venduti a prezzi scontati e convenienti.