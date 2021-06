Va chiarito quando e soprattutto come sarà possibile richiedere il Green Pass in Italia oggi 8 giugno. Il motivo è presto detto: è giunta l’approvazione del Parlamento europeo per il cosiddetto certificato verde che permetterà a chiunque di viaggiare senza ulteriori limitazioni fra gli stati membri. La data di riferimento per l’entrata in vigore della soluzione è quella del 1 luglio, giorno dopo il quale nessuna nazione potrà non uniformarsi alle regole comunitarie. Tuttavia anche in Italia, come già in altri paesi, i tempi dovrebbero essere anche più brevi.

La piattaforma Gateway Ue

il Gateway Ue è l’infrastruttura tecnica che sta permettendo già la validazione in sicurezza dei certificati Covid digitali. Per quanto in Italia sia già attivo il green pass nazionale per muoversi tra regioni e zone considerate ancora a rischio, non è al momento ancora messa a disposizione la soluzione europea. Altri paesi invece sono collegati già a quest’ultima come la Spagna, la Germania, la Grecia, la Bulgaria, la Lituania, la Danimarca, la Croazia, la Polonia e la Repubblica ceca. Per il momento sono stati emessi oltre un milione di certificati ma il numero è destinato a crescere nei prossimi giorni, vertiginosamente.

L’Italia sarebbe pronta a collegarsi alla piattaforma FGAteway Ue proprio nel giro di pochi giorni. Sono in corso solo le ultime prove tecniche e dunque prima della data già indicata del 1 luglio potranno richiedere il Green Pass tutti i cittadini interessati.

Green Pass via app IO e Immuni

Gateway UE è la piattaforma tecnica che sta dietro i certificati verdi europei ma per richiedere il Green Pass ci si avvarrà di strumenti già noti, ossia l’app IO e quella Immuni. La prima è nota agli italiani soprattutto per il programma del Cashback di Stato e vi si accede con carta d’identità elettronica o Spid. L’app Immuni ormai utilizzata da pochissimi per il tracciamento dei positivi pure servirà a procedere con il download del documento utile per gli spostamenti. La specifica funzione sarà integrata anch’essa nel giro di pochi giorni.